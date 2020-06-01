武漢肺炎疫情影響75%酒精價格遭哄抬？台灣消保處訪查報告揭曉！

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)受到疫情影響，有傳言指出酒精價格被哄抬，消保處實際走訪並公布售價情形。

行政院消費者保護處（以下簡稱消保處）指出，近日媒體報導市售75%酒精價格疑有不當漲價之情形，經訪查瞭解，該等酒精貨量充足，且價格大多持平，消費者可放心選購。

消保處訪查賣場、藥局、藥粧等實體店面共13家業者，以及4家網路平台業者近半年(至5月25日) 75%酒精售價情形，報告指出實體店面75%酒精價格大多持平，持平件數逾7成；網路平台則漲跌互見，上漲及下跌件數均近3成。

消保處強調，未來將持續注意網路平台售價變化，倘有異常情形，將移請公平交易委員會或法務部為必要的處理。

消保處提醒，目前國內疫情趨緩，市售酒精供貨充足，消費者可多貨比三家，聰明消費！

一、查訪家數及件數

(一)實體店面：13家業者(包括5家賣場、5家藥局及3家藥粧)，共計74件品項。

(二)網路平台：4家業者，共計24件品項。

二、漲跌情形

茲以每品項最近一次售價(5月25日)與其第一次之售價相比：

(一)持平部分

1.實體店面：55件價格持平，件數占比74%(55/74)。

2.網路平台：10件價格持平，件數占比42%(10/24)。

(二)上漲部分

1.實體店面：16件上漲，件數占比22%(16/74)。

2.網路平台：7件上漲，件數占比29% (7/24)。

(三)下跌部分

1.實體店面：3件下跌，件數占比4% (3/74)。

2.網路平台：7件下跌，件數占比29% (7/24)。