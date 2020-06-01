台灣、美國、日本慶祝GCTF五週年　將擴大三邊夥伴關係

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣、美國及日本今（1）日上午共同慶祝全球合作暨訓練架構（GCTF）屆滿五週年，隨後並由外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑，以及日本台灣交流協會代表泉裕泰共同簽署一份聯合聲明，強調將加強三邊夥伴關係，持續擴大GCTF合作平台。

全球合作暨訓練架構是在2015年由台美共同創辦，至今已舉辦過23場國際研習營，共有來自全球38個國家、超過500位政府官員及專家與會受訓；研習營內容觸及公共衛生、執法合作、婦女賦權、數位經濟、網路安全，以及媒體識讀等重要議題。

日本在2019年成為GCTF正式夥伴，而自去年起，也陸續有瑞典及澳洲參與合辦活動。吳釗燮在今日的記者會中，除了宣布將在外交部北美事務司下成立GCTF秘書處，由專責人員協調辦理相關活動並建立校友網絡外，也公布GCTF專屬標誌。

吳釗燮指出，自從他擔任部長後，外交部已為GCTF增加高達三倍的預算，目的是要藉由平台促進台灣與其他國家的合作。自從GCTF一場關於南島語族的論壇於去年在台灣太平洋友邦帛琉順利舉辦後，吳釗燮也表示外交部也正積極規劃在同樣有台灣友邦的拉丁美洲舉辦GCTF活動。

酈英傑則（Brent Christensen）表示，他很榮幸在2015年擔任美國在台協會副處長期間參與了GCTF的草創，「GCTF提供了美台夥伴關係乃至世界最持久和永續的貢獻。」

酈英傑指出，GCTF無任何政治動機，僅旨在幫助專業人士受益於台灣的經驗、專業知識，以及慷慨付出；他也指出儘管台灣在此次處理新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的成績有目共睹，世界衛生大會（WHA）今年仍屈服於中國壓力而沒有邀請台灣參與。

日本駐台代表泉裕泰則表示將在日台交流協會的網站上開設GCTF專頁，且強調日本將繼續積極地與GCTF合作，「日本不會離開台灣,也離不開台灣,日台一定要同行。」