〈時評〉韓市長的兩個罩門

韓國瑜當初對媒體人信誓旦旦的「做好做滿（與政績有關）」與「不會當落跑市長（與心態有關）」，是6月6日罷韓方的兩個主攻點，也正是韓市長的兩個罩門。

起心動念、虎視眈眈起2020總統府的韓市長，當然不想把市長職位「做好做滿」，也當然想「當落跑市長」！只是，說來好笑，韓市長不想要的「做好做滿」，於今是心願「已遂」，不做好做滿硬是做到了；韓市長想要的「當落跑市長」，於今卻心願「未遂」，硬是落跑不成！

不是嗎？愛情摩天輪、賽馬、太平島挖石油、貨出去、人進來、發大財，不是八字連一撇都沒有，就是根本雷聲大雨點小，有做好嗎？滿意度民調一次又一次六都墊底，有做好嗎？氣象局早預告要注意提防豪雨的侵襲，向來很少淹水的鹽埕，竟淹起水來，事後才發覺抽水機根本就故障未修，防災的超前部署有做好嗎？本來會淹水的地方，現在照樣一雨就成水鄉澤國，治水，有做好嗎？

做滿，是四年中間不管請了多少天事假，甚至於像傅崐萁一樣牢裡蹲好長一段日子也沒關係，反正只要是任期屆滿那一天有在辦公室現身，都算、都叫「做滿」嗎？韓市長走馬上任還不滿十個月，就為個人私事（參選總統當然只是個人的私事）請假88天，市長職責至少已出現88個賴也賴不掉的留白日子，還談啥做滿？自己先不能也不想「做滿」，忿怒的選民再以不讓你將任期「做滿」回敬，不客氣講，剛好而已！

至於說「不會當落跑市長」，在代表中國國民黨參選總統的那一天（2019／07／15），韓市長當然不可能就斬釘截鐵肯定自己不會當選，其身分也就同時成為「準落跑市長」了。所以，韓國瑜「當落跑市長」，不是「會不會」的問題，而是自己「想不想」，更是所有台灣選民「同意不同意」的問題。落跑不成，換成被趕跑，不客氣講，同樣是剛好而已！

有道是，爛泥扶不上牆。選民只要不是只看得到綠色或只看得到藍色的「色盲」，想必都會認同：韓國瑜的當選2018高雄市長，是個一點也不美麗的錯誤！

胡鬧劇，愈早下檔，愈讓人耳根早日獲得清淨，眼睛也少受些視覺污染。韓市長編導演的胡鬧劇，正可作如是觀！

（作者為新竹教育大學退休副教授)