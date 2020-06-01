拚信心經濟 新北綠竹筍搶鮮上市

新冠肺炎疫情日漸趨緩， 新北市長侯友宜喊出信心經濟，目前正逢新北健康三寶-綠竹筍開始 盛產的時節，今年梅雨充沛，綠竹筍的產量穩定、品質良好， 在後疫情時代絕對值得讓大家有信心花錢購買， 另透過農業局整合線上平台的「新北綠竹筍e易購」， 讓大家用指尖消費、輕鬆下單吃好筍。在6-9月的筍季期間， 市府邀請大家來新北品嚐「當地、當季、當令」最優質的綠竹筍。

農業局長李玟表示，在市府與產區農會的共同輔導下，新北健康三寶 -綠竹筍生產面積已達2,328 公頃，是全國最大產區，年產量1萬2,757公噸，年產值將近1 7億元，主要產區為五股、三峽及八里，6-9月為主要產季，是新 北市重要的綠金產業。品質是決定產品價值的重要指標， 本市綠竹筍在北區五縣市的評鑑比賽總是名列前茅、獲獎無數， 而新北綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，境內已有24個綠 竹筍產銷班、560位筍農取得吉園圃、產銷履歷、有機的驗證， 品質深受各界肯定，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障!

榮獲2019的新北女筍王的三峽筍農吳鑲庭表示， 前一陣子的乾旱讓綠竹筍產期較早的南部地區產量銳減， 讓人擔心北部是否也會受到影響， 所幸最近的一波梅雨真的是及時雨，讓北部的綠竹筍陸續生長， 因此整體產量穩定、品質良好，目前每台斤零售價約在150- 180元，上筍甚至要200元以上。農業局表示， 現代人飲食注重健康養生，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、 高纖維」的特性，夏天來盤清涼綠竹筍，能充分感受多汁、清爽、 甘甜的口感，吃多不會有負擔，簡單方便又健康養生， 絕對是另類養生之道。

想要買好吃的新北健康三寶-綠竹筍， 八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市， 三峽五寮商圈大街也在正午時間有綠竹筍交易市集， 而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、 最好吃的綠竹筍。而為在後疫情時代推廣信心經濟，讓民眾安心、 方便購買新北健康三寶-綠竹筍，因此推動網路販售， 整合許多線上平台包括各產區農會、農場、新北果菜、奧丁丁市集、 真情食品館等，設置「新北綠竹筍e易購」專區(https:// reurl.cc/R48z2g)，除了鮮筍外，還有真空熟筍、 筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等多樣產品， 消費者可依不同需求訂購，還有宅配到府的服務。 市府歡迎民眾到新北綠竹筍各產區一遊，放心品嚐當地、當季、 當令最「得時」的綠竹筍，共同振興經濟， 詳情請上新北農業局官網。