新北教育局首創資訊教育有功表揚 7位教師獲表揚

新北市教育局今(109)年首創「 資訊有功人員表揚計畫」，今年共計表揚7位在資訊「應用推廣」、 「技術發展」及「管理維護」有功人員， 將於全市資訊組長會議由教育局長張明文公開表揚， 獲獎教師將可拍攝個人專屬名師影片， 並優先獲得教育局補助教學研究計畫，擴散教學影響力。

新北市教育局為表揚各級學校推展資訊教育具有貢獻者，首創「 資訊有功人員表揚計畫」，今年共計7位教師獲表揚， 其中明志國小田俊龍老師、碧華國小邱昭士老師、 崇林國中孫郁文老師獲「應用推廣類」有功人員； 正義國小詹博文老師、五股國中侯偉富老師獲「技術發展類」 有功人員；北新國小羅英財老師、南山高中唐丕成老師獲「 管理維護類」有功人員。

明志國小田俊龍老師擔任資訊組長17年， 多年來指導學生參與Scratch競賽屢獲佳績， 帶領師生運用VR製作泰山區文史生態虛擬導覽， 引導學生製作遠端自動澆水器、3D建模列印、 mbot應用等新興科技， 並與團隊教師研發符合學校特色的EMJES教學模式。 近年來更開發出程式設計、數位雷雕、3D列印、AR/ VR設計等資訊課程，豐富學生的學習內容， 厚植孩子們的未來數位生活實力。

崇林國中孫郁文老師擔任資訊教師22年、資訊組長9年， 積極探索創新科技、APP及數位載具等在教學上的應用， 同時用心經營學校行動學習社群， 校內有半數以上的老師曾參與行動學習計畫，讓教學更活潑、 教案設計更為精進， 更帶領學校團隊於102至107年獲頒教育部行動學習優良學校， 103至105年獲選教育部資訊融入創新教學優勝團隊， 更帶領3位教師獲頒教育部行動學習傑出教師獎。

北新國小羅英財老師長年耕耘資訊教育長達26年之久， 帶領文山分區資訊教育推展， 協助學校成為新北市智慧學習領航學校典範學校及科技之星特色學校 。羅老師於校本課程各學習主題， 帶入創新資訊教育設備與教學模式， 並協助全市國中小校園無線網路環境建置及班級教室電腦資訊設備規 劃等，積極協調各校事務，備極辛勞。

張明文局長表示， 獲獎教師多年來在資訊教育上投注許多心力與時間， 除了維護校園網路或資訊設備外，更積極改善班級資訊應用環境， 結合數位教學與學習策略，帶領學生運用科技自主學習， 對於資訊科技融入教學功不可沒， 希望藉表揚鼓勵更多老師用心投入在資訊教育上， 帶領新北市更多的孩子透過資訊能力，具備未來世代的競爭力。