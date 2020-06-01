截至5/29 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年5月29日累積開戶數為17,059,122戶，較5月22日累積開戶數為17,038,492戶，增加20,630戶，增幅約0.12%。另本年5月29日現股當日沖銷累積開戶數為2,171,584戶，5月22日現股當日沖銷累積開戶數2,160,525戶，增加11,059戶，增幅約0.51%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年5月29日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,160戶較5月22日開戶數176,378戶，減少218戶，減幅約0.12%。

三、股票成交量值概況：

(一) 本年度上櫃股票截至5月29日止日均值為389.68億元，總成交金額為37,409.70億元，其中盤後定價交易金額為121.07億元。另本年度截至5月29日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.07%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.13%。

(二) 109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三) 本年度興櫃股票截至5月29日均值為12.94億元，總成交金額為1,241.79億元。

四、本年度上櫃有價證券截至5月29日止信用交易概況：

(一) 得為信用交易家數計646家，較上週(截至5月22日止)得為信用交易家數658家，減少12家。

(二) 融資餘額為421.16億元，較上週(截至5月22日止)融資餘額408.38億元，增加12.78億元，增幅約3.13%。

(三) 融券餘額為86,348張，較上週(截至5月22日止)融券餘額86,019張，增加329張，增幅約0.38%。

(四) 本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.71%，較上週(截至5月22日止)之比例11.74%，減少0.03%。

(五) 本年度資券相抵交易成交值之比例為0.34%，較上週(截至5月22日止)之比例0.33%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至5月29日止，累計營業天數98日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一) 政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,442.64億元，本週無異動。

(二) 普通公司債已上櫃計122家596期，發行餘額為2兆505.41億元，較上週增加224. 1億元。

(三) 轉換公司債已上櫃計149家175期，發行餘額為1,324.38億元，較上週增加14.00億元。

(四) 交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.95億元，本週無異動。

(五) 金融債券已上櫃計36家360期，發行餘額為9,801.91億元，較上週減少3.6億元

(六) 受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為49.32億元，較上週減少2.41億元。

(七) 外幣計價國際債券已上櫃計645期約1,775.82億美元，較上週增加11.25億美元。

(八) 新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為93.97億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為17兆5,729.74億元，日均值為1,793.16億元，包含：

1. 買賣斷交易2兆7,187.98億元，日均值為277.43億元，佔總成交金額比例為15.47%，其中：

(1) 等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆9,550.14億元，佔買賣斷成交金額比率為71.91%。

(2) 營業處所買賣斷成交金額為7,637.83億元，佔買賣斷成交金額比率為28.09%（包含政府債券4,528.56億元，日均值為46.21億元；普通公司債2,454.82億元，日均值為25.05億元；金融債券617.89億元，日均值為6.31億元；外國債券36.57億元，日均值為0.37億元）。

2. 附條件交易14兆8,541.77億元，日均值為1,515.73億元，佔總成交金額比例為84.53%，其中等殖成交系統成交金額為534.76億元，佔附條件成交金額比率為0.36%。

(二)國際債券

1. 買賣斷交易，以美元計價之成交金額為5.25億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為9.66億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2. 附條件交易，以美元計價之成交金額為130.01億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為56.04億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為399.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交399.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,265.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1. 固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計580.41億元，本年度累計成交金額為240.36億元。

2. 選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計925.42億元，本年度累計成交金額為410.76億元。

(四)利率衍生性商品：

1. 利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,329.37億元，本年度累計成交金額為439.64億元。

2. 店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,520.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計503.86億元，本年度累計成交金額1,178.33億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計4.18億元，本年度累計成交金額71.45億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1兆194.32億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共2家，本年度累計成交金額134.65億元。

上櫃相關業務

一、截至109年5月29日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：5家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(東典光電、昇佳電子、亞洲藏壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (上洋、軒郁、康全電訊)

二、截至109年5月29日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：250家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：12家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：4家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年5月29日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：169家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年5月29日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,116家

五、截至109年5月29日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.5.31~109.6.6)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無

