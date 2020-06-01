快樂愛心會創始人白霞率媽媽們捐贈復康巴士

「快樂愛心會雖然解散了，但透過復康巴士， 希望讓愛可以延續下去。」有38年歷史的快樂愛心會， 在創始人白霞女士率領一群均齡75歲的媽媽們， 1日上午捐贈1輛復康巴士給新北市政府， 副市長謝政達代表受贈時表示， 快樂號復康巴士會載著大家的愛心持續奔馳。 今年81歲的白霞，原出生於淡水鎮，因父母務農，家境貧困， 加上食指浩繁，因此她5歲就被送往鄰村當養女。 小學三年級時生母病重，她趕回探視，因沒錢就醫， 母親年僅49歲就辭世，她深受打擊， 立願有朝一日定要幫助窮苦人。 白霞長大嫁給軍人後，生活稍微安頓，她沒忘記心中願望， 在民國71年間，和一群志同道合的媽媽友人們成立『快樂愛心會』 ，開始以每月1百元向外募集，然後再匯集送錢給需要幫助的個案。 白霞回憶，早期眷村生活也不豐裕，有時去勸募還碰到對方說：「 我都欠人幫了，哪有能力再幫你？」但她仍不氣餒， 持續招募會員收費行善，會員最多時達到400人。 白霞表示，在訪個案送救助金時，曾遇到個案做化療，脖子有個洞， 形容枯槁，有會員問她：「白姐你會不會害怕？」她說， 當下心中念頭只想幫助他趕快好起來，減輕痛苦，因此只有不捨， 並不覺害怕。 跟著白霞到處收錢、訪個案、送救助金的林麗莉、葉貴蓮、賴嬋娟、 林淑妙等幹部志工表示， 快樂愛心會每年約服務90到100名個案，每案急難救助金5, 000元，一年約需50萬元。 個案來源大多是社會局各社福中心提供，也有中和、板橋、土城、 三峽等公所轉介，遇到較特殊個案， 幾位幹部和白姐都會另外自掏腰包幫忙。 白霞說，她和志工幹部年歲都大了，慈善事業交給年輕人， 因此決定將會務結束，剩餘90萬元愛心款項，加上大家募捐， 購買一部上百萬元復康巴士，以快樂愛心會名義捐給新北市政府， 因為許多服務的個案也都有搭乘復康巴士就醫， 希望以此方式來延續服務。 謝政達表示，快樂號是新北市第556輛復康巴士， 非常感謝愛心會的媽媽們，市府一定會善用， 讓大家可以在馬路上看到她們的用心。