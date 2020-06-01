唯美！台灣漫畫家溫柔呈現日常生活　神助攻行銷日本引好評

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣駐日文化中心年度文宣品邀請台灣活躍的漫畫家左萱操刀，一改公部門呆版設計，唯美的畫風在日本引起許多關注及好評，左萱則表示，畫完後自己想再次到台灣的各地走走。

文化部駐日本台灣文化中心今年首次邀請漫畫家左萱繪製年度計畫摺頁文宣品，以漫畫方式呈現台灣特色，畫風細膩唯美，在日本引起許多關注及好評。

駐日本代表處台灣文化中心主任王淑芳表示，文化中心每年製作摺頁文宣品，發送日本民眾。這是介紹台灣文化的第一手媒介，以往只是一般的商業設計，而日本是漫畫大國，對漫畫接受度高，希望讓日本朋友見識日本漫畫可愛畫風之外的台灣特色漫畫，也更期待藉機行銷台灣具國際競爭力的漫畫家。

本次受邀創作的漫畫家左萱是2016年日本國際漫畫賞入賞漫畫家，曾參展安古蘭漫畫節台灣館、德國法蘭克福書展台灣館及北九州國際漫畫祭。左萱首部長篇作品《神之鄉》，以關聖帝君在大溪遶境為主題，將改編成影集，已賣出法國版權。



左萱插畫令人驚豔(圖/文化部)

漫畫家左萱表示，很榮幸能夠繪製這次的插畫，除了美景和美食之外，也希望能夠呈現出台灣生活裡尋常而美麗的小地方，例如鐵窗花、老磁磚等，因為對於這個題目有太豐富的情感，所以也盡可能的在配件裡都塞滿台灣意象的小東西，在插畫完成之後，其實也讓她自己想再次到台灣的各地走走。

負責摺頁編輯之蓋亞文化總編李亞倫表示，左萱的畫風唯美飄逸，用色多彩卻低調，本次以文學、建築、茶藝、鐵道等台灣特色文化為創作元素，搭配知名平面設計朱疋的簡約輕柔風格，在資訊清楚的前提下整體美感令人驚豔，相信已推翻了以往大家對於政府單位簡章的刻板印象，恨不得將其當成一張美麗的海報張貼吧！

摺頁除介紹日本民眾可就近參與的台灣文化活動外，還加碼介紹漫畫基地、衛武營國家藝術文化中心、國家鐵道博物館籌備處及台中國家歌劇院等台灣文化景點，盼疫情趨緩後，日本民眾可實際前往台灣體驗。

本次邀請漫畫家左萱設計之主題意象，因為於製作階段已廣受日方人士各界好評，所以文化部駐日本台灣文化中心已決定以該主題意象設計筆記本、資料夾及紙袋等周邊文宣品，這些文宣品將可望成為台灣漫畫文化推銷利器，分送日本各界重要人士，向日本推介台灣漫畫家，讓台灣漫畫在日本發光，提升台灣文化識別度。