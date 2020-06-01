【武漢肺炎】台灣開放邊境考量4大「解封指數」　紐西蘭與帛琉可考慮直接入境

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 針對台灣邊境管制未來鬆綁方向，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（6/1)在記者會上說明，初步考量4大指標，即所謂的解封指數，而紐西蘭與帛琉可能列為第1類，亦即直接入境、進行自主健康管理。但一切都尚未定案，仍待與相關國家磋商。

指揮官陳時中補充說，中港澳地區如團聚證(無居留證者) 相關事宜，則要尊重陸委會的意見。

莊人祥表示，目前指揮中心內部也有針對未來邊境管制鬆綁的判斷標準(所謂解封指數) ，主要會有4大考量:

第1是國家疫情規模: 例如14天內增加多少確定病例，或每百萬人口確診病例數等發生率；

第2點國家監測、檢驗量能，像是台灣至今確診443例、已檢驗7萬多例，量能在全球名列前茅；

第3點是疫情資訊透明度，是否即時更新相關數據；

第4點是雙邊互惠原則: 當我國開放邊境時，對方也要開放邊境，雙方對檢驗都有互信認證的機制。

他強調，在以上所有架構之下，指揮中心每天會針對全球各國進行研判。每天都會有變化。莊人祥說，目前將各國分成4大類:

第1類紐西蘭、帛琉等地，病例數少，可能考慮直接入境、進行自主健康管理(尚未定案)

第2類是風險較低像是越南、汶萊，有發生病例，但風險仍低，若要求居家檢疫14天對於推動商務旅遊不利，因此思考是否於檢疫5天陰性後就自主健康管理(尚未定案)

第3類是日本、澳洲、泰國等地，措施更嚴格些，依風險高低調整。

第4類就是其他國家，維持居家檢疫14天。

不過，莊人祥強調，上述方案只是初步構想，尚未定案，至於何時要開放，牽涉到非常多國家，必須進行國與國之間的磋商，才有辦法進行。

莊人祥提到，目前原則仍是邊境風險嚴管、國內鬆綁為主，即國內旅遊先鬆綁，再考慮邊界開放。

若是國內旅遊可做到認證機制，包含交通、住宿、景點都維持樂活防疫原則的話，未來開放邊境，也可讓國際旅遊有保證，發生任何疫情感染也較容易追縱。

中央社引述台大醫院醫師李秉穎今在立法院「下一個超前部署：國際旅遊聯盟」座談會時說，國內旅遊絕對安全，應該要解禁，他認為政府的解禁作為有點太慢，甚至現在不必戴口罩也沒關係；不過境外移入一直有風險，如果要鬆綁境外管制措施，第一是先從商務旅遊著手。

李秉穎說，商務旅遊如何解禁令人頭痛，因為病毒的潛伏期可到14天，如果旅客的檢疫、隔離期縮短至5、6天就出來，仍可能有漏網之魚；一旦有漏網之魚，國內旅遊就不再安全。

李秉穎也提到，要確定一個國家是否能安全旅遊，要評斷是否有疫情本土流行、檢驗能力是否充足、通報數是否可信；因為各國在觀光解封都是單打獨鬥，但彼此開放標準不同，建議由外交單位主動出擊倡議「安全旅遊聯盟」，讓比較安全的國家制定一致的規則。