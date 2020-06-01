嗨翻！五月天重返台北體育館線上演唱會笑中帶淚　神秘嘉賓連線台灣突破百萬觀看

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台灣搖滾天團五月天首場線上演唱會，團員間的「垃圾話」跟經典歌曲讓五迷笑中帶淚回味無窮，神秘嘉賓更邀請到李榮浩、蕭敬騰、毛不易和阿信隔空連線合唱「突然好想你」，在Youtube頻道突破300萬人觀看。

五月天2020線上演唱會「突然好想見到你」和全球粉絲相約昨(31)日晚間空中見，同步在五月天臉書專頁及相信音樂Youtube頻道上直播，其中，Youtube上觀看人次至今(1)日已突破300萬大關，可見五月天魅力依舊不減！

因為受到疫情影響，五月天原訂於香港舉行的演唱會被迫取消，但五月天卻決定給五迷一個超大驚喜，主唱阿信25日在臉書拋下震撼彈表示他們偶爾遲到，但是一定會到，五月的最後一天，全球同步 Live 五月天。

「突然好想見到你」線上演唱會由樂團在台北市立體育館的後台練團室以「一顆蘋果」開場，輕鬆的帶著五迷回到過去校園青春歲月，緊接著五人「驕傲不轉彎」的往舞台走去，霸占空無一人的台北市立體育館，以「盛夏光年」搭配燈光特效十足的舞台設計炒熱氣氛，讓「人人都在搖滾區」的五迷直起雞皮疙瘩並直呼好感動哭了！



五月天邀請五迷在家中和他們大唱(圖/五月天臉書)

直播演唱會上，團員們雖然不習慣沒有觀眾但卻依舊搞笑，仍熱情的對著台下呼喊，阿信說，他還是感覺到成千上萬的吶喊聲，現場的螢光棒都代表正在他方收看的樂迷。

阿信透露，台北市立體育場對五月天來說是很特別的場地，因為這是他們舉行第一場免費的萬人演唱會的場所，石頭搞笑的說，「而且還有人來！」同時，該團2004年暫別回來後的大型演唱會「天空之城」跟歌曲「愛情的模樣」MV拍攝都是選在該體育館舉行，對他們而言實在感觸良多。

五月天演唱會往往一票難求，除了好聽的音樂，還有團員間默契十足的「垃圾話」也很有看頭，阿信幽默的說，第一次在體育館演唱的時候，五月天才20幾歲，如今時光飛逝，團員都已經40幾了，不是小夥子是老夥子了！

阿信說，在2020年大家都見識到，這個世界永遠會發生我們意想不到的事情，改變隨時會來，也因此五月天特別想維持永遠不改變的事，這次演唱會能成真要感謝所有在手機、電腦、電視前的朋友。

演唱會高潮來到神秘嘉賓現身，這次五月天也沒讓人失望，請到三大實力派男神李榮浩、蕭敬騰、毛不易和阿信隔空連線合唱「突然好想你」幫演唱會神助攻締造收視高峰，該演唱會片段至今日下午已獲117萬人次觀看。

阿信31日晚間在個人臉書上感性的表示，「這是五月天成團以來，最多人同時參加的一場演唱會。經過相連的天空，世界各個角落的你，和我們沈浸在相同的每一首歌曲。謝謝你填滿我們的心，等待你回來填滿這裡。」



(影/Youtube)