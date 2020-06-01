【武漢肺炎快訊】台灣 6/1新增美國移入一確診個案　累計443人確診

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指揮中心6.1記者會直播截圖

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，台灣迄今已連續50天沒有本土個案。但國內今天新增美國移入一例確診個案，該個案是到美國出差後出現症狀，於今天確診，累計台灣共443人確診。

此個案為50多歲女性，今(2020)年3月至美國出差，5月31日返國。指揮中心指出，個案5月18日出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，21日出現嗅覺喪失情形，31日返國入境時主動通報，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前住院隔離治療中。



指揮中心表示，個案入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，已將前後兩排旅客37人列為居家隔離接觸者。

國內昨(31)日新增237例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報72,319例(含71,287例排除)，其中443例確診(今日新增案443)，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，427人解除隔離，其餘持續住院隔離中。



指揮中心指出，全球累計6,195,424例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,817,781例、巴西498,440例、俄羅斯405,843例、英國274,762例及西班牙239,429例為多；病例中371,664例死亡，以美國105,659例、英國38,489例、義大利33,415例、巴西28,834例及法國28,806例為多。



指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。