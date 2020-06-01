分享友善文化 台灣新住民透過「築夢計畫」打造穆斯林小學堂

育成學堂，生動教學，融入異國，築夢幸福！來自緬甸的閃淑娟、張珮先、張秉先一家人，他們利用自家餐廳後方空間，打造成穆斯林小學堂的故事。

來自緬甸的閃淑娟，自小就相當喜愛家鄉美食的滋味，從她離開家鄉的那一刻，手上就一直藏有一本媽媽的家傳食譜筆記，但是淑娟總是忙於經營餐廳生意，都沒有想到要把這本筆記翻出來看，一直到某天才想起了媽媽的筆記，將它翻出來仔細研究後，竟然在第一次試做媽媽的料理，就成功做出淑娟懷念許久的家鄉味，也因此開啟了淑娟的夢想，將家鄉美食與文化分享給更多人認識。

淑娟一家人都是虔誠穆斯林，他們認為樂於分享與幫助他人，才是真正的穆斯林信仰者，並且積極推動多項穆斯林友善計畫，因鄰近桃園清真寺，所以常有來自外籍移工、學生及中東旅客，除了到清真寺做禮拜之外，也會到淑娟的店裡做美食交流。在忙碌之餘，也不忘投入社區，時常受邀到學校分享穆斯林文化與美食，後來因為自家餐廳後方有一個閒置空間，讓淑娟開始認真的思考未來的規劃。

透過移民署「新住民及其子女築夢計畫」，淑娟決定將餐廳後方空間改建成穆斯林小學堂，在經過一番整修後，淑娟夢想的穆斯林文化小學堂終於誕生了！淑娟熱情地邀請兒子的同學們前來體驗，並與家人一同介紹穆斯林文化也讓孩子們享用穆斯林美食，希望這份對家鄉的愛與美食能長遠地傳承下去，並藉此機會也慢慢改變大家對穆斯林的刻板印象。（新聞轉載自新住民全球新聞網）