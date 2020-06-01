〈時評〉通姦罪除罪化　民法夫妻財產制應慎重考慮重新規範

司法院15位大法官最近在憲法法庭宣示釋字第791號解釋，宣告刑法第239條通姦罪違憲，自解釋之日起失效，後續民法夫妻財產制因通姦產生財產分配問題，亦應考慮修正，俾資週延，

這次釋憲審查的是刑法239條通姦罪，「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑，其相姦者亦同。」刑事訴訟法第239條但書規定，「但刑法第239條之罪，對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」。

司法院這次釋憲，對於我國司法改革及觀念，邁出重要一步，也難怪要邀集15位大法官，由司法院院長許宗力親自主持，宣布兩條法令都違憲，形同正式宣告通姦除罪化，不僅大幅節省司法資源，以後司法警察再也不用再配合當事人抓姦，吃力不討好，檢審也不需要耗費大量人力裁判家庭夫妻感情糾紛，也不用再訂定一堆似是而非的通姦標準，而當事人也不會因為個人情感問題，揹負著終身無法洗刷的前科紀錄。

我國現行家庭制度為一夫一妻制，但通姦罪由刑事法律伸手裁判夫妻情感生活，是否合宜、合憲，屢受挑戰，釋憲爭議不斷，此次大法官會議之決議，算是對通姦罪違憲爭議，作一個了斷。

法不入家門，是基本的法律觀念及社會期待，家庭爭議或糾紛，如果訴諸法律裁判，不僅未必能解決問題，反而釀生家人更多的衝突與嫌隙，最好的方法還是由家庭成員自行協調解決，預留迴旋空間，應該比較妥當。通姦罪亦同，尤其現今社會開放，男女雙方接觸異性機會太多，甚至連無遠弗屆的網路，也成為男女交往重要的媒介，男女雙方性觀念今昔迥異，已非傳統農業社會所能比擬，此時又如何以法律約束有婚姻關係的夫妻，防制其出軌？類此通姦罪之訴訟案，現今社會層出不窮，情節各異，要法官斷定訴訟夫妻雙方的內心感情世界及行為，不僅困難而且難服訴訟當事人。

另外，夫妻如因通姦相處失和，影響社會法益甚微，如以刑責強制干涉訴訟當事人的感情世界，必要嗎？司法果真能公平裁判夫妻感情糾紛嗎？恐怕未必，甚至治絲益棼，明顯浪費司法資源。

這次司法院大法官會議決議通姦罪除罪化，確實一定程度影響傳統家庭一夫一妻制之感情忠貞價值觀念，但是依法論法，它卻是一條必走的司法改革之路，不僅符合世界潮流及社會變遷需要，也符合社會期待，否則被判刑之一方勢將影響其未來人生及家庭生活，其付出的社會成本恐怕更大。

現在通姦罪已除罪化，接下來需要重視的問題，是如何在民法中，加入夫妻感情因一方變異造成他方傷害，如何彌補其損害？尤其如果因此離異，財產又該如何分配？恐怕需要慎重考慮，並且列入民法夫妻財產制，作明確之規範，俾資週延，有所依循。