〈時評〉兩岸關係低盪　政府需慎防軍事衝突

外交部長吳釗爕最近接受美國媒體福斯(Fox News）訪問時表示，中國處理完香港國安法問題後，下一步可能會針對台灣，而且可能會採取軍事行動。這是台灣當前最需重視的問題。

過去鮮少有外交部長直接談論台海兩岸軍事危機的前例，吳部長的談話應有一定根據，深值國人重視後續香港國安法的發展，及中國在渤海灣七月中旬即將舉行長達2個半月的軍事演習，其劍指台灣及美國，不言而喻。

中國這次推動香港國安法，是經過深層算計的，回憶去(2019)年12月16日，中國國務院總理李克強在北京人民大會堂香港廳接見香港特首林鄭月娥時，肯定她及特區政府，依法止暴制亂，恢復秩序，希望林鄭繼續加強維持香港的安定。

中國政府對於敏感政治議題，一向精密鋪陳處理，此時應該已經透露出訊息，打算採取強硬措施，對付香港，這是不尋常的信號。

今(2020)年4月18日，香港警方採取行動，拘捕黎智英及前立法會議員、香港民主黨創黨主席李柱銘等十多位人士，這是中國第二次透露訊息，要強硬處理香港問題。黎智英在去年反送中事件中，於7月8日赴美獲得副總統彭斯及國務卿龐培歐的接見，此時可視為香港民主人士活動的巔峯期，他同時在接受電視訪問，暢談要靠CIA的幫助，推動香港民主化。

黎智英的行動及談話，恐怕正犯了中國民族主義的大忌，等於公開承認引入外力，介入香港事務的處理，才會導致後續港府第一個對他下手的後果。黎智英於5月22日申請解除離港禁令，但是被拒絕，這樣的結果，並不令人意外。

尤其值得注意的是中國外交部長王毅在5月24日擧行的記者會中，強硬表示，「港獨」組織和本土激進勢力日益猖獗，外部勢力深度非法干預香港事務，對中國的國家安全造成了嚴重危害，建立香港國安法和執行機制刻不容緩，勢在必行。

他的談話釋放的訊號相當強硬，說穿了是説給美國聽的，因為只有美國有實力介入香港事務，其他國家應該都不會願意得罪中國，即使連英國，也只能表示考慮接受香港移民，其他國家及政治人物，恐怕只能口頭支持港人，口惠而實不至，都難以影響中國對香港的態度。而澳、英、美、加共同譴責中國之聲明，於事無補，改變不了中國一意孤行的決心。

目前香港、美國每年雙邊貿昜總額高達670億美元，約合新台幣2兆元，有1300家美國企業在香港有營運業務，其中290家公司將區域總部設在香港，8萬5千公民居住於此，香港是美國最大貿易順差地，每年享有230億美元順差，也是美國第三大葡萄酒出口市場，第四大牛肉出口市場，以及第七大農產品市場。其重要性也讓美國處理起來，輕、重不得不慎重考慮，如何平衡處理，是一大考驗及智慧。

值得憂慮的是中美關係快速惡化，美國不斷加大力度制裁中國，包括經濟、政治及疫情究責，且要求台積電赴美設置5吋晶片廠，不准出售有美國技術含量的晶片給華為，其出手精準，力度之大，當然把雙方關係低盪到谷底，目前看來並無化解的機會，問題是全案把台灣拖下水，使台灣徹底與中國交惡，加深兩岸怨隙，深化危機。

台海兩岸一向敏感，過去中美雙方關係良好時，如果發生危機，還有美國出面調解，緩和台海緊張的政治軍事情勢，如今美國自己忙於新冠肺炎疫情，經濟衰退及總統大選，再加上中美關係劍拔弩張，恰給中國最佳推動香港國安法的機會，即使美國再因此加大力度，施予經濟制裁，恐怕也在中國算計之中，難解香港危局。

政治是妥協的藝術，中美關係無法妥協，不僅造成香港問題難解，也為台海兩岸投入不可不慎的政治及軍事風險，相信這正是吳釗爕部長最擔心的問題。中國7月開始的軍演，展示其軍事肌肉，演習視同作戰，台灣不能漠視，應該做好充分的政治及軍事準備，防止擦槍走火，釀生兵燹之禍，此時確實是兩岸關係最緊張危險時刻，政府有必要妥善處理，保護台灣安全。