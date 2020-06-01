〈財經主筆室〉香港失去特殊地位 台灣人經濟得利？還是受害？

美國總統川普29日宣布將取消香港特殊地位，據外媒分析，香港若失去特殊地位，預估將有5,200億港元的商品及服務貿易受到影響。雖然總統蔡英文表示，台灣行政院將組專案小組，將提出支援港人方案，但國人關心的是香港失去這個地位後，對台灣有無影響？影響有多大？台灣是否能從中獲得利益？

根據香港經貿文化辦事處資料，在2019年，台灣是香港第3大貿易夥伴、第6大港產品出口市場、第5大轉口市場，以及第2大進口來源地。此外，台灣自己也統計，在2019年，香港是台灣第4大貿易夥伴、第3大出口市場，以及第29大進口來源地。另外，香港是海峽兩岸間接貿易的一個重要轉口港，有關轉口貿易在2019年總值達到4,115億港元(約512億美元)，佔兩地貿易總值約22%。

美國取消對香港特殊待遇，外界分析有折合5,200億港元的商品及服務貿易，預計將因而受到重挫，但海峽兩岸透過香港轉口港的貿易總值就達到4,115億港元，香港特殊地位遭到取消後，若波及海峽兩岸透過香港的轉口貿易，對台灣的影響層面絕對不小。

中國推動「港區國安法」，應該深思熟慮過，完全清楚會付出代價，中國當局願為政權安全而付出經濟代價，也應該已經評估美國可能的制裁措施，早就做好迎戰準備，況且中美雙方經過2年貿易戰，中國較能承受美方的施壓，加上香港貿易通道功能已被其它沿海地區逐漸取代，北京目前後退機會是零。

根據分析，美國取消香港特殊地位產生影響包括，香港的貨幣系統或受衝擊、大量美國產品不能出口到香港，以及影響投資者信心，主權信貸評級或被降等。目前在香港經營業務的美國企業超過1,300家，幾乎包括所有的美國金融公司，香港地位失去後恐促使美企轉移至其它亞洲城市，包括長期留在香港的美國專業人士也將外移，據統計，2018年時住在香港的美國公民就多達8.5萬名。

港區國安法爭議已經再次引發港人上街抗議，有意移民台灣的香港人最近的確有增加趨勢，香港政治動盪除會給台灣帶來些許危機外，是否也出現新的機會，資金及人才若逃離香港，讓台灣受惠呢？但台灣專家分析，機會似乎不大。最主要原因是，台灣金融及稅制系統不夠吸引、台灣司法品質有落差、台灣薪金水準偏低等。例如，香港所得稅率最高僅17％，但台灣的個人所得稅率最高達40％，台灣薪金水準偏低，個人所得稅制偏高，的確很難吸引香港的人才來台發展。

美國總統川普宣布取消對香港的特殊待遇，但未提及美中貿易協議議題，主要是香港為美國少有的每年數百億貿易順差貢獻者，又有大量美國公司和8.5萬美國公民，打擊香港即打擊美國，此時未擴及美中貿易協議，暫時緩解了貿易商的擔憂，但香港特殊地位遭到的改變卻已無法避免。

台灣知名作家范疇就呼籲，政府應該儘速擬定「香港人才沙盒」，吸納香港的人力及財力資源，也滿足台灣產業需求及競爭力。沙盒的概念就是能夠暫時給予免受台灣現行法令諸多限制的空間，否則蔡政府此時提出支援港人方案，對台灣來說，似乎只是「口惠實不惠」，台灣防疫能力獲得全球肯定，但台灣財經規劃及佈署能力，似乎還得多加把勁才行！