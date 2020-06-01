非裔佛洛伊德之死！美國反警示威蔓延　超過16州、25座城市、1特區實施宵禁

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）非裔美國男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日因白人警員執法過當，遭到壓頸致死，在全美引發武漢肺炎疫情以來最大的一次暴力示威，全美至少有16州、25座城市、1特區已實施宵禁。

5月26日起全美各地陸續出現抗議人潮，原本和平的抗議活動也逐漸演變為暴動，連帶發生縱火、騷亂、搶劫以及破壞公共與私人財產、焚燒國旗、襲擊警車、向警察投擲石塊和水瓶等情形，警察則用橡皮彈、閃光彈和催淚彈驅散人群。

29日起位於華盛頓的白宮亦顯得緊張，白宮外聚集了不少抗議民眾，美國特勤局緊急下令晚間封鎖白宮。

有鑑於白宮附近又有抗議民眾集結，美國首都華盛頓哥倫比亞特區市長鮑賽（Muriel Bowser）宣布31日晚間11時實施至6月1日上午6時實施宵禁，所有民眾都必須待在室內，不得外出。

此外，除了明尼蘇達州、喬治亞州、俄亥俄州、威斯康辛州、肯塔基州和華府哥倫比亞特區外，德州、科羅拉多州和猶他州5月30日下午也跟進動員國民兵，來因應愈演愈烈的暴力抗議活動。

31日示威浪潮由美國蔓延到英國、加拿大及德國。十多名示威者29日到美國駐英大使館前抗議，30日起規模陸續擴大，倫敦市中心特拉法加廣場也出現數千人示威抗議。

「警察執法過當」一直是美國的爭議話題，根據全球统计数据库Statista​最新數據，今年截至5個月，美國因為警察暴力執法而死亡的人數為228人。

美國羅格斯大學研究指出，年齡介於25歲至29歲的各種族男性中，被「美國警察殺害」列為十大死因的第六位，每10萬人裡面有1.8人因此死亡，其中少數族裔是美國警察暴力執法的最大受害者。