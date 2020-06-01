NASA與私人公司首度合作　SpaceX「飛龍號」對接太空站　

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）在順利升空後不到一天，SpaceX 首艘載有太空人的太空船「飛龍號」在週日午間（31，皆為美國當地時間）成功對接國際太空站，這是首次有私人企業完成承載太空人上太空的壯舉。

由特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在2002年創辦的太空公司SpaceX 在2017年就曾運用獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭將我國國家太空中心首次自主研發的光學遙測衛星「福衛五號」送上外太空，而這次的飛龍號（Crew Dragon）也是透過獵鷹9號載運至太空，發射任務原預定5月27日在甘迺迪太空中心執行，卻因天候不佳而延期至週六（30）。

這是美國太空總署（NASA）首度與私人太空公司合作，也是美國自2011年以來，首次自本土發射載人飛船；過去將近10年來，由於自家太空梭退役，美國皆是靠與俄羅斯合作執行該項任務。

飛龍號對接國際太空站，順利完成此次旅行的首階段任務，接下來兩位NASA太空人班肯（Robert L. Behnken）與赫利（Douglas G. Hurley）將在太空站協助處理一些工作，目前僅有三位太空人派駐的太空站面臨人手短缺的情形。

不過，飛龍號的任務預計將不會超過四個月，由於太空船上的太陽能板會隨時間逐漸耗損，若飛龍號停靠太空站過久，耗損的太陽能板則可能無法產生足夠電量讓飛龍號安全返回地球。

此次飛龍號的任務算是一次試飛，旨在證明SpaceX 的太空船符合NASA的需求及安全標準，並可執行常規運送太空人往返地球及太空站的任務。若未來SpaceX 定期執行載人飛船任務，那麼太空旅遊這項人類征服外太空的夢想，儘管仍有些爭議，也將指日可待。