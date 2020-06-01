【武漢肺炎】日本首波鬆綁入境國名單　外交部洽請納入台灣

日本政府因應武漢肺炎疫情，4月7日宣布緊急事態宣言，5月25日全面解除。30日是解禁後第一個週末，東京鐵塔、淺草等景點湧進人潮。圖為淺草商... 日本政府因應武漢肺炎疫情，4月7日宣布緊急事態宣言，5月25日全面解除。30日是解禁後第一個週末，東京鐵塔、淺草等景點湧進人潮。圖為淺草商店街。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）為防武漢肺炎疫情擴大，日本對111國民眾實施入境管制；日媒近日報導，日本正考慮鬆綁管制，但首波適用名單不包括台灣。外交部今天(6/1)說，已洽請日方將台灣納入名單，將持續溝通。

日本讀賣新聞報導，日本政府正考慮鬆綁因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的入境管制措施，並將泰國、越南、澳洲、紐西蘭等列入首波適用名單，台灣則未被列入。

報導指出，日本實施入境管制措施期限到6月底為止，如果要鬆綁入境管制措施，可能要等到夏天以後。

上述4國目前疫情趨於穩定，企業相關人士盼重啟人員往來的聲浪高。日本經濟再生大臣西村康稔曾表示，快則6月與這些國家討論人員往來的議題。

越南、澳洲、紐西蘭是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員；至於泰國，則是有很多日本企業在泰國設廠投資。

報導說，日本政府考慮先以商務人士為對象，出境前須先取得病毒篩檢陰性反應證明，抵達日本後，再接受篩檢，若結果呈現陰性反應，即准予入境。

報導說，中國、韓國希望日本儘速鬆綁入境管制，但日本政府對太早開放與中韓人員往來持慎重看法，中國、韓國可能被列入第2波名單。

中國隱匿疫情，美國目前對中國加強批判力道。日本政府如果急著對中國鬆綁入境管制，可能招致美國的反彈，所以日本政府還需慎重思考。至於韓國，在放寬民眾外出限制後，發生集體感染情況，讓人感到不安。

讀賣新聞報導說，日本政府還要觀察未來的疫情，再決定鬆綁入境管制的第一波名單及時機。

對此，外交部發言人歐江安今上午表示，經外交部及駐日本代表處向日方瞭解，日本政府目前尚在研議相關措施中，並未正式確定名單，後續仍需綜合評估疫情發展趨勢。

中央社引述歐安江說，外交部及駐日代表處與日方向來聯繫密切，目前已洽請日方將台灣納入開放名單，將持續與日方溝通。

日本外務大臣茂木敏充22日在記者會上表示，目前的邊境管制措施仍持續實施。他說，考慮分3階段鬆綁管制，先針對商務經營者、專門知識人才，其次留學生，最後才是觀光客。

日本經濟新聞22日報導，日本政府若要鬆綁入境管制措施，將考慮疫情是否平息、日本與對象國的經濟關係、人員往來是否密切等作為判斷準則。