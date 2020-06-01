【阿中牌奏效?!】墾丁周末遊客擠爆　台灣業者驚：10幾年沒看過這種人潮

陳時中（前左）31日下午造訪台中，和台中市長盧秀燕（前右）一起逛一中商圈，更親自體驗搖珍奶。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部長陳時中昨(5/31) 下午造訪台中，對於連日走訪多座城市振興經濟，想為自己打幾分，他說，要讓民眾打分數，因為「這非我本業，但有責任幫助地方」，他體驗搖珍奶後，還示範戴口罩喝珍奶。

此外根據ETtoday東森新聞報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周才去過墾丁，這周末墾丁真的是人潮爆滿，連附近的海產業者業績也暴增，據悉這兩天生意多了5成；此外飯店業周末住房客滿，端午訂房也提升至8成。

有業者表示十幾年沒看到這種人潮，「而且都台灣人，沒有外國人。」許多遊客也稱待在家裡悶太久了，所以出來走走。

陳時中5/23曾率防疫團隊造訪墾丁，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，屏東墾丁大街週末啟動車流管制，同時也舉牌提醒民眾進行防疫新生活相關作為。中央社檔案照片



話說陳時中結束在台南的樂活防疫旅遊後，昨(5/31)下午造訪台中，在市長盧秀燕陪同下，首站來到台中產業故事館。陳時中換穿「2020台中購物節」白T恤出席，盧秀燕贈送澎派包，內裝有太陽餅、珍珠奶茶酥、梨山茶包等，另還有印有陳時中肖像的特製煎餅，以及薩克斯風。

陳時中近期陸續走訪墾丁、新竹、桃園、台南、台中等地，媒體問被封為最佳業配王的他，為自己振興經濟的成績打幾分，陳時中表示，「成績要給民眾來打」，因在防疫之中的一些要求，造成經濟的一些傷害，希望透過解封前夕的走訪，幫助地方振興經濟。

中央社引述陳時中說，「這非我的主業，但有一點點的責任。」一旁的盧秀燕則為陳時中打了200分的分數，盧秀燕笑說，「防疫100分，拚經濟100分」。

陳時中也和盧秀燕一起和商圈、旅宿、糕餅及各區農會代表，拍照合影，各代表帶著各自特色商品，業者拍攝的照片、影片將作為廣告放在店家行銷。

有「最強業配王」稱號的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前右2）31日下午造訪台中，台中市長盧秀燕（前左2）準備台中各區農特產品，邀陳時中協助行銷。中央社

接著，陳時中轉往曾受敦睦艦隊疫情影響的一中商圈，街頭擠滿了人潮(如下圖) ，當陳時中抵達時，現場歡呼聲不斷，「阿中部長加油」「阿中部長我愛你」，各式歡迎的招呼聲四起。

陳時中同時和盧秀燕體驗調製珍珠奶茶，2人照著店長的教學，依序在搖杯中加入糖、奶粉，搖杯前後搖動，再倒入杯中和珍珠混合，即完成一杯珍珠奶茶。

陳時中第一次體驗手搖飲，他直呼，「很好喝，但怕喝太多會變胖」。他現場還示範如何戴著口罩喝珍奶，提醒大家飯前洗手，飯後要刷牙，記得用牙線，牙齒才會健康。

晚間，陳時中還有個不公開行程，在市府的安排下，他來到東區知名酸菜白肉鍋店，與防疫醫護警消餐敘，感謝他們在防疫期間勇敢站在第一線守護。

根據《自由》報導，台中市府昨廣邀各商圈、各區農會及旅宿業、糕餅業等，一口氣推出60組，讓陳時中逐一幫忙喊讚，光是喊完一輪就花40分鐘，台中市長盧秀燕臉書還直播陳時中「站台」全程，不少網友看到鋼鐵部長賣力地配合接力上台的團體，不斷喊讚，相當心疼，紛紛灌爆盧秀燕臉書留言「會不會太誇張」、「讓部長休息」！

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中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中31日下午快閃造訪台中，傍晚前進一中商圈(圖)，大街上滿滿都是等待陳時中的人潮。中央社