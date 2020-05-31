親情不用翻譯 新住民家庭共創緬甸語工具書

內政部移民署辦理「新住民及其子女築夢計畫」，幫助新住民及其子女實現夢想，28組獲獎者均已完成築夢，其中來自緬甸的獲獎者葉碧珠與三個孩子彭紫能、彭宇玄及彭禾，共同創作工具書《急用!緬甸語即用短句》，讓一般對緬甸語一竅不通的初學者也能琅琅上口! 署長邱豐光表示，政府非常鼓勵新住民和家人共同築夢，不僅增進親子關係，更讓新住民子女發揮多語優勢，促進多元文化在臺交流落地生根。

葉碧珠18歲從緬甸來到臺灣就讀師範大學，在臺深耕緬甸語教育超過10年，也持續從事緬甸語口譯及筆譯等工作，目前是國立教育廣播電臺「幸福聯合國」的節目主持人之一。葉碧珠與孩子們回緬甸的經驗，讓她驚覺回到家鄉依然必須擔任孩子與緬甸家人的雙邊翻譯機。因此，她希望透過築夢計畫和孩子們一同發想，創作一本緬甸語的工具書，一家人開始討論、蒐集在緬甸時遇到的各種情境所需要的對話，包含日常生活、旅遊、醫療義診、教育志工及宗教等六大主題。緬甸華語教育服務團的志工、長年在緬甸偏鄉義診的醫師及迦葉禪寺的師傅，分別提供教育志工、醫療及宗教用語的意見。孩子們則協助母親將各種生活用緬甸語配上注音符號輔助發音。書中各種場合的即用短句以四合一方式呈現，眼看「中文」，口讀「注音符號」，手指「緬甸語」，並加上「英文」解釋，讓看不懂月亮文的國人，透過書中的注音符號就能輕鬆開口說緬甸語。

葉碧珠表示，感謝移民署的築夢計畫，讓好久沒有聚在一起做事的一家人，有機會分工合作完成一家人的共同夢想，築夢過程中除了能培養子女的多語優勢，亦拉近了彼此心的距離。

移民署表示，本屆獲獎者的築夢成果將於109年6月6日於移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網及第六屆築夢計畫臉書粉絲專頁等，進行築夢紀實影片線上播放，誠摯地邀請大家一同來觀賞並分享所有築夢者豐碩的成果和喜悅！

訊息來源：內政部移民署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)

