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亞洲大學「新南向學海築夢」獲佳績 164學生出國進修

By  台灣英文新聞
2020/05/31 21:50
(說明：到新加坡樟宜國際機場實習的外文系薛筑勻(左二)、安翔澤同學(右三)與新加坡樟宜國際機場同事合影。(亞州大學提供))
(說明：赴新加坡國立大學暑期研習同學合影。(亞洲大學提供))

(說明：到新加坡樟宜國際機場實習的外文系薛筑勻(左二)、安翔澤同學(右三)與新加坡樟宜國際機場同事合影。(亞州大學提供))

(說明：赴新加坡國立大學暑期研習同學合影。(亞洲大學提供))

亞洲大學（Asia University, Taiwan）向教育部申請109年度海外實習與交換的「新南向學海築夢」、「學海築夢」、「學海惜珠」、「學海飛颺」系列計畫，共獲教育部補助1900多萬元， 將提供亞大340名學生出國進修、實習、當交換生的機會，大放異彩。

其中，配合政府新南向政策，亞大於「新南向學海築夢」計畫中提出32案計畫，包含「新加坡醫用創新金屬材料參數開發暨生物列印用水膠墨水基材開發」、「澳洲步態矯正智能鞋設計」、「紐西蘭視光實習計畫」、「新加坡樟宜國際機場地勤實習」、「馬來西亞全人關懷團隊機構實習計畫」、「印尼行動網路與嵌入式系統設計」、「越南壯佳果股份有限公司實習計畫」、「南印度MCCSS暑期實習計畫」、「柬埔寨國際醫院之國際醫療管理實習方案」、「泰國微電影創作發展體驗實習計畫」等案件全數通過審查，將提供164位學生出國到東南亞、紐澳地區機構或學校實習進俢。

國際學院院長陳英輝表示，為協助學生出國實習與進修的準備，該院語發中心將開設英檢班，強化學生外語能力；同時針對出國實習的學生，舉辦行前講習，協助學生事先認識實習工作場所必要的準備。另將舉辦實習與進修心得寫作比賽，徵選優秀作品，編輯成冊發表，以擴大迴響。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)
新南向學海築夢
亞洲大學
教育部

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