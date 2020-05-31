英媒《週日快報》：若中國持續擴張 英國或將5年內承認台灣主權

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）隨著中國武漢肺炎疫情在全球如火燎原，國際對於中共的憤怒及警戒越來越高，英媒報導，英國內閣正在觀望國際情勢，越來越多支持台灣的聲音，不排除在未來5年內正式承認台灣國際地位。

英國《週日快報》（Sunday Express）報導，武漢肺炎導致全球610萬人確診，將近40萬人死亡，城市封鎖導致經濟發展嚴重停滯，各國民眾怨聲載道，對於疫情發源地中國的憤怒指數急劇上升。

有消息人士指出，由於中國反對，台灣目前在英國只有非正式的辦事處，但是若中國持續目前的發展軌跡，「最終我們承認台灣，並且與其他國家一起以軍事力量捍衛台灣，也不是什麼令人驚訝的事」。

而此一想法也普遍受到英國執政黨「保守黨」的支持。

英國國會議員羅森代爾（Andrew Rossendale）表示，多年來我們對待台灣的待遇簡直是太可恥了。台灣是東亞地區西方民主的燈塔，英國不能讓中共政權進攻而控制台灣。英國政府及其聯邦都英國加以捍衛。

西北萊斯特郡議員布里根（Andrew Bridgen）則說，中英關係正在發生改變，其中也包括英國對台灣的支持。

有專家預測，英國內閣可能在未來5年內正式承認台灣主權。但是在採取這「核選項」之前，英國還能透過其他方式支持台灣，其中包括給予台灣駐英代表完整的外交地位、透過英國在南太平洋的外交實力，遏制中國擴張，並加強對台灣主權的支持、協助台灣在國際組織中發聲，例如世界衛生大會（WHA）。

此外，總統蔡英文年初總統大選3週前，曾經向英國官方訪問團表示希望英國可以提供潛艇的零件，英方或許可以答應台灣方面的請求。