小確幸！ 台灣新北淡海輕軌6/1起 行動支付打5折

民眾使用行動支付搭乘淡海輕軌至8月底前可享車資5折優惠（圖/ 新北捷運公司提供） 民眾使用行動支付搭乘淡海輕軌至8月底前可享車資5折優惠（圖/ 新北捷運公司提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著國內疫情逐漸趨緩，中央疫情指揮中心對於國內旅遊持開放態度，淡海輕軌的運量也逐漸回升。新北捷運公司表示，運量回升代表民眾對於淡海輕軌的防疫作為有信心，為因應防疫旅遊等需求，一併推出「大口呼吸 漫遊淡海」的遊程規劃，提供民眾在防疫期間，適合出遊的輕軌沿線秘境景點。

新北捷運公司指出，「大口呼吸 漫遊淡海」遊程規劃景點，從V01紅樹林站旁全台面積最大紅樹林自然保留區、V09濱海沙崙站周邊的百年古蹟、以及V11崁頂站的海尾仔觀海秘境自行車道，都是適合民眾外出踏青的好去處。

在乘車優惠方面，自6月1日起，淡海輕軌推出使用行動支付乘車打5折的優惠方案，讓民眾不僅省了荷包，更能玩得盡興。

新北捷運公司表示，自 6月1日至8月31日止，民眾只要使用Line Pay Money以及MasterCard信用卡，包含綁定Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay等行動支付方式，就享有車資票價5折優惠，除了讓民眾體驗行動支付的便利，選擇最優惠方式，逐漸養成搭乘習慣，日後會擴增合作店家，讓民眾可以輕鬆享有行動支付的智慧便利與專屬優惠。

新北捷運公司呼籲，目前全台疫情雖然趨緩，但淡海輕軌目前仍實施搭乘時全面配戴口罩，並進行進站旅客體溫量測，至於收到通知，需要居家隔離或檢疫的民眾，請勿外出或搭乘大眾運輸工具。

淡水古蹟博物館可從淡海輕軌濱海沙崙站轉乘公車到達（圖/ 新北捷運公司）