川普出招中媒輪番崩潰 美國班農：紐倫堡式審判等著習近平

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）美國總統川普29日宣佈取消香港特殊關稅地位、制裁參與「港版國安法」官員。對此，中國官媒連翻炮轟川普此舉是「慢性自殺」。川普前高級顧問班農表示，中國當初為了達成貿易協議而隱瞞疫情，但是卻沒有採取適當措施，導致全球受害。習近平與王岐山最終會因造成這場災難，而面臨紐倫堡式的審判。

北京當局在網路上竭力淡化關於香港失去特殊關稅地位後，對中國經濟的巨大影響，反而大肆宣揚美國明尼蘇達州的的騷亂，以及美國退出WHO後，對其自身經濟的「不良影響」等。

《環球時報》社論稱川普此舉是「為了甩鍋抗疫不力，煽動美國公眾對外仇恨的競選策略」，稱「當前是美國人權狀況飽受詬病的時刻，但美國政府和國會的最大興趣卻放在了反對中國製定涉港國安法“有可能破壞”香港的人權上。」等。

前白宮首席戰略師、美國總統川普前高級顧問史提夫‧班農（Steve Bannon）昨（30）日接受大紀元專訪說，根據英國南安普敦大學研究，若北京當局可以提早一個月採取行動，可以避免95%以上的死亡及經濟衝擊，但是中國為了達成與美國的貿易協議，而下令噤聲吹哨人，掩蓋疫情。

班農提到，在幾乎人人皆知新型冠狀病毒來自中國的同時，北京政府仍利用所謂的「戰狼外交」向外喊冤，並將病毒起源甩鍋美國。根據各國的情報機構，從WHO到英國國家衛生局、美國疾病預防控制中心、甚至澳洲國立研究衛生院的調查都將病毒起源指向武漢。

班農說，中國此一行為最終會進入司法程序，習近平及王岐山等人將會面對紐倫堡式審判，他們的資產將被沒收，並受到中國人民，乃至全球的譴責。

班農表示，美國這次出手制裁官員，不僅是給習近平及王岐山等黑幫分子的一個警告，他們從中國搜刮來的金錢透過香港轉成美金送出國，在紐約、洛杉磯等地投資的房地產這些都會被沒收。

班農4月24日曾提及，新型冠狀病毒是從中國武漢P4實驗室洩露，掌握關鍵證據的高級研究員將公開曝光相關病毒的真相。

班農說，本次病毒洩露就像「生化版車諾比事件」，北京當局對於武漢的P2及P4實驗室並沒有做好應有的監管，導致病毒擴散。中國最初封鎖消息，更立即清洗華南海鮮市場，確保外界拿不到證據，這也是北京當局一貫做法。

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