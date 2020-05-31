eslite café與北台灣誠品信義 新24小時書店同步嶄新登場

曾伴隨許多藝文愛好者在閱讀與咖啡之間，以潮流知青之姿度過無數個青春晝夜的eslite café，承載著眾多書迷旅人們的集體記憶，隨著誠品敦南店劃時代的落幕，eslite café也即將在6/1與誠品新24小時書店於誠品信義店正式登場，提供書迷們一處嶄新的心之所向，並由誠品事業體旗下誠品行旅首次將觸角從飯店延伸至商場，透過陣容堅強的餐飲團隊進駐操刀，注入標準化流程與高品質餐點的嚴格把關，展演更有趣多元的飲食樣貌，更以聚攏閱讀、音樂、文創展演與飲食的人文平台為定位，期許成為書店裡的HUB，邀請各界旅人在此休憩交會、彼此激盪藝文靈感，共同創造知性美好的質感聚所。

eslite café延續誠品行旅「款待人、款待心」的精神，從早晨八點至凌晨一點，提供從晨醒人到夜讀者都能盡情享受的全天候餐食，不僅引領Vegan Bakery樂活浪潮，創新研發番薯黑豆吐司、馬鈴薯吐司、蜂蜜無花果麵包等逾十種選用台灣在地食材的蔬食麵包，由飯店點心房團隊每日新鮮直送，每款45元起，也提供打造城市樂活風尚的早午餐與手作精緻鹹甜食的英式雙人下午茶。

另外為接軌精彩的夜讀新生活，讓書迷們在深夜裡也能品味台灣庶民小吃與感受微醺閱讀的新奇體驗，eslite café不僅推出炙燒澳洲和牛頰牛肉麵、傳統小籠包、無骨雞爪凍滷味拼盤與胡麻藜麥涼麵等深受喜愛的地道宵夜，每道160元起，更特別攜手擁有逾四十年資歷的台灣調酒教父王靈安老師，於晚間時段共同開展夜讀沙龍時光，以蘇格蘭高品質單一純麥百富威士忌及亨利爵士琴酒為基底，揉和台灣在地好茶與LAVAZZA頂尖的!TIERRA!咖啡豆，激盪出一系列獨家限定調酒，包括將經典純粹的High Ball揉入香氣醇厚威士忌的「村上春樹的等待」、創意延伸自Expresso Martini的「文青無眠」、以來自台東鹿野高台頂級紅烏龍入酒的「迷途桃花源」…等七款，每杯300元起，讓夜讀的滋味更加豐厚迷人，陪伴書迷們度過每一個美好的閱讀食光。營業時間：每日08:00至凌晨01:00，訂位專線：+886-2-8789-3388 #3219

▍零距離擁抱書香 盡情閱讀信義區日夜流轉光景

沿著手扶梯悠然抵達三樓誠品書店樓層，穿越誠品知味與誠品選物，緊鄰在Cooking Studio旁的即是以嶄新面貌現身的eslite café，煥然一新的空間設計，以開放通透的視野與挑高舒適的環境，讓書迷們一眼即能將寬敞的餐廳空間一覽無遺，像個熱情好客的主人般，張開雙臂迎接世界各地前來的藝文愛好者。

eslite café設有80席座位，明亮開闊的場域將書店知性沉穩的視覺及信義區獨有的絢爛風景零距離收納，而書店裡川流不息的閱讀者亦成為一種集體的生動妝點。整體空間簡約而優雅，傳承著敦南店的溫潤色調，以原木嵌入流線的牆面，人字交錯的木質地板在窗前延伸出一條藝文長廊，隨著每個步伐奏起的嘎嘎聲與柔美燈光營造出的舒心氣息，都讓書迷們回味那段在夜裡閱讀的溫暖回憶，而全景落地玻璃窗則迎進超廣角景致，能盡情閱讀信義區在白晝與夜色之間的光影變化，華燈初上，台北101的無敵夜景也彷彿近在咫尺，邀請書迷們一同在此重新寫下屬於這個城市的精彩扉頁。

▍響應全球正夯的蔬食浪潮 多達十款蔬食麵包每日由飯店新鮮直送

關於全球正在夯的Vegan純素飲食，還沒接觸過的旅人不彷先從麵包著手探索！一踏入全新升級的eslite café，精緻可口的麵包檯立即映入眼簾，為響應友善生態環境的生活方式，特別引進於歐美地區蔚為指標性次文化的「Vegan」飲食思維，由擁有超過30年烘焙技術的顧問研發設計，呈現多達十餘款的蔬食麵包，並由飯店點心房每日新鮮直送。

精選純淨優質在地食材揉和歐台烘焙手法每日新鮮現作，無添加雞蛋及奶製品，並採用老麵麵糰與低溫發酵方式，讓每款麵包更富有彈性與細緻飽滿的麥香，也將飲食回歸簡單無負擔的自然美味。首推以台農57號黃金地瓜製作的「番薯黑豆吐司」，將烘烤過的整顆地瓜除去外皮與黑豆一同揉入麵糰，運用地瓜與黑豆的原始甜味襯出雅緻迷人的風韻層次；口感溼潤柔嫩的「馬鈴薯吐司」，則選用來自雲林友善耕作的馬鈴薯，先以水煮方式煮至鬆軟後再拌入裸麵粉及老麵種，展現恰到好處的Q軟，淡雅的甜味在咀嚼間溫柔散開；深具人氣的「蜂蜜無花果麵包」將帶有自然香甜的無花果乾以紅酒小火熬煮出更富有深度的風韻，再於低溫時加入台灣阿里山龍眼蜜，麵包一撕開即可感受到鮮明而清新的果實香氣。另外亦有黑橄欖巧巴達、萊姆楊桃可可、蔓越莓亞麻子、義式番茄及經典佛卡夏香料麵包等豐富品項，eslite café用麵包打開葷素疆界，與閱讀者一同巔覆味覺想像。

▍國際書迷的美食驛站 台灣人必吃的庶民小吃攏底加

台灣的庶民小吃深受各國旅人喜愛，其中滋養身心靈的宵夜文化更曾讓國際媒體大為驚豔，甚至特別來台體驗。為迎接台北城裡嶄新的夜生活，eslite café於入夜後限定推出多道必吃的人氣庶民小吃，與書迷們一同挑著夜燈，在書店裡享受新鮮有趣的味覺經驗！菜單包括透著誘人碳焙香氣的「炙燒澳洲和牛頰牛肉麵」、國際旅人來台指定的美味選擇「傳統小籠包」、可以一次吃到雞爪、豆干、毛豆與酸菜的「無骨雞爪凍滷味拼盤」與清爽消暑的「胡麻藜麥涼麵」…等，搭佐精選的啤酒、葡萄酒或特色調酒，半夜不睡覺，一起來eslite café嗑書嗑美食！

▍夜讀的微醺滋味 攜手台灣調酒教父向美好生活致敬

成熟大人的夜晚時光是知性且富有厚度的！eslite café特別邀請擁有逾四十年豐富資歷，並有台灣調酒界教父之稱的王靈安老師攜手合作，於晚間時段推出夜讀沙龍時光，以蘇格蘭高品質單一純麥百富威士忌及亨利爵士琴酒為基底，揉和台灣在地好茶與LAVAZZA頂尖的!TIERRA!咖啡豆，優雅的翻玩經典，打造出七款獨家限定調酒，讓夜讀的滋味更加豐厚迷人！

首推適合文青少女淺嚐的「村上春樹的等待」，將純粹的High Ball揉入香氣醇厚的百富12年蘇格蘭單一麥芽威士忌，在細緻爽朗的氣泡口感中，感受威士忌在喉頭間迸發的麥芽香氣，尾韻厚重而輕盈，如同深愛威士忌的日本小說家村上春樹，等待著微醺後靈感乍現的豁然美好；「文青無眠」則創意延伸自1983年誕生於倫敦的Expresso Martini，以濃縮咖啡結合當時風行的伏特加，呈現出一杯即能瞬間清醒的經典調酒，此次運用新鮮手沖的義大利LAVAZZA咖啡豆搭配帶有植物香味的亨利爵士琴酒，口感更加細緻和諧，亦完美襯托了豐厚的咖啡香，今夜文青不睡也不歸；「迷途桃花源」靈感來自古典老派的old fashioned，以來自台東鹿野高台頂級紅烏龍入酒，其風味帶有微微水蜜桃酸甜，搭配艾雷島單一麥芽威士忌堆疊出獨特而深厚的風韻，先是透過嗅覺感受紅烏龍的甘醇果香，接著迎來茶湯與vodka交織出的辛辣口感，最後以威士忌悠揚淡雅的泥煤餘韻畫下驚嘆，充滿低調內斂的味覺驚喜，在微醺之間心神領會東海岸的美好風景。

「島嶼天光」為一款平易近人的茶酒選擇，選用來自海拔400-700公尺的文山包種茶，其茶區山明水秀，氣候終年溫潤涼爽，香氣如花香般清雅，以其清新細緻的茶香底韻，融入同樣富有獨特玫瑰香氣的亨利爵士琴酒，延伸出清澈爽朗的絕妙口感，從舌尖優雅感受台灣這座島嶼的豐饒文化；「葉慈的鄉愁」源自1940年代的愛爾蘭咖啡，一杯以咖啡為名的雞尾酒，將醇厚的愛爾蘭威士忌融合酸澀的美式咖啡，如同一種等待已久的思念心情，此次特別選用百富14年蘇格蘭單一麥芽威士忌揉和LAVAZZA espresso，以厚實而精緻柔順的口感重新詮釋，品味時無需攪拌，讓威士忌與咖啡直接穿透表層溫暖的鮮奶油，在口中完美交融，濃醇的香氣，連愛爾蘭詩人葉慈都要憶起童年家鄉的美好。

「007萬福金安」亦延伸自經典調酒Martini，007電影中詹姆士龐德曾說「Vodka Martini, Shaken, not stirred」(伏特加馬丁尼，用搖的，不要攪拌)，入夜後每位書迷也能在書店裡像帥氣的龐德點上一杯心頭好，將風味爽朗的文山包種茶與亨利爵士琴酒結合帶出草本香氣，微微的蜂蜜也將茶香馥郁的尾韻烘托的更加親切細緻，最後於酒體表面輕拍上象徵著長壽的萬壽菊，其帶有百香果與荔枝香氣，讓茶香、果香縈繞味覺；「夜夜紳歌」則以經典的歐式巧克力「Chocolate Bonbon」為謬思來源，外層輕薄的巧克力包覆著細緻的內餡，一口就能昇華生活中的千滋百味，選用百富14年蘇格蘭單一麥芽威士忌搭配70%巧克力，以巧克力滑順的溫暖口感牽引出醇厚酒香，配上帶著酸甜氣息的檸檬棉花糖，在口中趣味平衡味蕾，呈現充滿紳士感的大人滋味！