端午粽飄香　南臺灣五星級飯店傳統府城粽和限量淮揚粽互別苗頭

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著端午佳節腳步近了，應景過節，吃粽子成了「端午」必備美食，位在南台灣的台南大員皇冠假日酒店彩豐樓推出「淮揚風味之黑蒜東坡鮑魚粽」，而香格里拉台南遠東國際大飯店則精心推出四款香粽禮袋，共十二種美味香粽，兩家飯店粽子分別有傳統府城口味、台式、客家式口味、養生粽或淮揚風味等，即日起限量預購中，大宗訂購另有優惠。

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓是IHG洲際酒店集團傾心打造的餐飲品牌新銳，自5月推出全新「彩豐十味之淮揚春色」菜單後深受饕客喜愛，尤其講求菜品配色、刀工與手藝的淮揚菜，更是中國傳統四大名菜之一。台南大員皇冠假日酒店為搶攻端午粽子商機，彩豐樓袁東海主廚今年特別把粽子融入淮揚菜的特點，推出「黑蒜東坡鮑魚粽」即日起開放預購至2020年6月21日止。每顆裹蒸粽380元約有355公克，兩顆入優惠價680元，限量販售，欲購從速。

彩豐樓主廚袁東海表示，特別將淮揚色「黑蒜東坡鮑魚」作為裹蒸粽內別具特色的餡料。選用肥瘦分明的三層肉、墨西哥糖心鮑魚及雲林的黑蒜，以淮揚菜的料理手法，完美結合所有食材的美味。黑蒜有消除疲勞、提高體力及超強的抗氧化功能，豬肉精心烹製後肥而不膩，糖心鮑魚在吸收紅燒肉精華後，更具鮮香入味。

正統的粵式裹蒸粽口味偏重、米粒較軟爛，為了符合台南人的口味喜好，加以調整改良成為「台式裹蒸粽」，先將長糯米洗淨浸泡一晚後，先蒸40分鐘後加入蠔油、蔥酥油等調味，保有米粒的Q彈口感，再以荷葉夾著竹葉包裹豐富的內餡，有「黑蒜東坡鮑魚」以及茶花菇、干貝、栗子、鹹蛋黃、綠豆仁等，經過第二次蒸煮，讓米粒充分吸收餡料精華並融入荷葉與竹葉香，口感濃郁香醇、層次豐富。

因為口味獨特、限量供應，請於3天前預訂，並依指定時間取貨。取貨時間為2020年6月1日至6月25日 每日11:00-14:30、17:30-20:30。大宗訂購另有優惠，以及宅配服務依配送地址費用另計。訂購專線：06- 512-1910彩豐樓

而香格里拉台南遠東國際大飯店選料精良，從傳統古早味到創意新風味，精心推出四款香粽禮袋，內含奢華、豪邁、重量級的「龍蝦海鮮粽」與「台式佛跳牆粽」、年年不可或缺的府城經典好味道「台南傳統粽」，還有「剁椒松板豬粽」、「客家桔醬雞肉粽」、「養生蔓越莓粽」、「藜麥猴頭菇素食粽」、「包粽狀元」，以及台北遠東飯店的超人氣「紫米奶皇粽」、「筍尖火鴨粽」、「黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽」等共十二種美味香粽，搭配典雅環保提袋，為客人準備好最「粽」情意的伴手禮，此外凡購買【香格美11粽禮袋】，飯店每袋即捐贈22元予伯利恆文教基金會為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來佳節的溫馨。

飯店為喜愛嚐鮮的消費者準備「公益款」【香格美11粽禮袋】，內含特選本土松阪豬、蛋黃、香菇、花生等食材，搭佐醉月樓秘製剁椒醬的「剁椒松坂豬粽」，香氣濃厚、層次豐富，讓人深深著迷、欲罷不能；「客家桔醬雞肉粽」特選上等土雞腿肉，以及酸甜清香的客家桔醬，搭配經典台式肉粽配料，風味獨特；「養生蔓越莓粽」選用香氣四溢的月桃葉，以及特製蔓越莓醬軟嫩糯米混搭清甜果香的組合，令人印象深刻；以健康養生為主軸，選用藜麥、猴頭菇、蛋黃、雪蓮子與花生等扎實餡料包裹而成的「藜麥猴頭菇素食粽」，高纖、低熱量兼具美味！最後還有以南部粽製法，將糯米、瘦肉、花生、栗子、蛋黃、香菇等餡料，包於竹葉中的「台南傳統粽」，每袋五入1,011元。此款禮袋所得，將會部分捐予伯利恆文教基金會。

主廚精心打造「佛跳牆分享粽」，將超過15種高檔配料以清香荷葉包裹入餡、份量扎實，銷魂美滋味讓人難忘！

【醉月雙饗粽禮袋】內含滿滿海鮮味的「龍蝦海鮮粽」，精選龍蝦、烏參、青衣魚、珠貝、花枝、 魷魚等食材，精華與香氣完全融入糯米、還有象徵團圓的「台式佛跳牆粽」，特選清香荷葉包裹蹄筋、海參、虎掌等超過十種的精選配料，份量扎實、口感軟嫩鮮美。用料豐富的頂級美粽，每袋兩入900元，適合多人享用，帶去親朋好友家分享超有面子！

【南北蓮香粽禮袋】延攬台北遠東飯店熱賣粽款－以正宗掛爐北京烤鴨的鮮嫩鴨肉與鮮筍、香菇等料理成的美味「筍尖火鴨粽」，襯上竹葉青香，獨特的濃郁香氣令人一吃上癮；料豐味鮮，嚴選牛肚菌、蓮子、竹笙、眉豆及北菇等養生餡料而成的「黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽」，一口咬下、糯米與黑松露拌炒的濃郁香氣迴盪唇齒鼻間，銷魂滋味令人難忘；還有以紫米和糯米黃金比例，結合獨門奶黃餡的「紫米奶皇粽」，奶香撲鼻，鹹甜口感絕配，是集合甜點與粽子的完美成品。另外搭配兩顆「台南傳統粽」，每袋五入988元。

自古以來舉凡考試，親友會為考生準備包子與粽子，象徵金榜題名。學測、聯考將至，主廚今年提前送上好彩頭，特別以一口粽為包子內餡，創意中帶有溫馨地推出【包粽狀元禮袋】，好吃不膩並有祝福美意，每袋五入520元，送禮或一家人享用皆吉利！

香格里拉台南遠東國際大飯店【香格美11粽禮袋】、【醉月雙饗粽禮袋】、【南北蓮香粽禮袋】及【包粽狀元禮袋】，即日起至6月25日開放訂購，6月9日前預購享85折，大宗訂購更優惠，提貨日期自5月14日至6月25日止，需於提前三日預訂，訂購專線：(06)702 8854。

【南北蓮香粽禮袋】內含台北遠東飯店料豐味鮮的「黑松露北菇竹笙牛肚菌素粽」