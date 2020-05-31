關島7月1日起開放台灣人入境　陳時中：國人返台後仍要居家檢疫

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情席捲全球，各國間紛紛關起國門禁止外國籍人士入境，但隨著疫情趨緩，許多國家開始研擬鬆綁入境管制，渡假勝地關島則率先宣布，自7月1日起，有條件鬆綁台灣、韓國與日本旅客的入境限制。

關島總督葛瑞羅（Lou Leon Guerrero）日前在推特發文表示，武漢肺炎疫情重創全球觀光業，而觀光業占關島經濟60%，有1/3的民營企業工作與旅遊業有關。自7月1日起，關島有條件鬆綁台灣、韓國與日本旅客的入境限制。

The tourism industry has taken one of the biggest hits because of COVID-19,

Tourism represents 60% of our economy and 1/3 of private jobs are related to tourism.



I will be conditionally relaxing restrictions of entry into Guam for South Korea, Taiwan, and Japan effective July 1 — Governor Lou Leon Guerrero (@louleonguerrero) May 27, 2020

換句話說，自7月1號起，來自台灣、韓國與日本的旅客入境關島，不必強制隔離和病毒檢測；不過衛福部長陳時中提醒，國人若要前往關島旅遊的話，返台後依然要進行14天居家檢疫，目前國內不會考慮取消返台的防疫管制措施。

陳時中表示，台灣有很多好玩的地方，建議民眾先把台灣認識清楚，等到國外疫情更趨緩後，會再逐步開放國外旅遊。