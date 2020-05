關島7月1日起開放台灣人入境　陳時中：國人返台後仍要居家檢疫

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)武漢肺炎疫情席捲全球,各國間紛紛關起國門禁止外國籍人士入境,但隨著疫情趨緩,許多國家開始研擬鬆綁入境管制,渡假勝地關島則率先宣布,自7月1日起,有條件鬆綁台灣、韓國與日本旅客的入境限制。

關島總督葛瑞羅(Lou Leon Guerrero)日前在推特發文表示,武漢肺炎疫情重創全球觀光業,而觀光業占關島經濟60%,有1/3的民營企業工作與旅遊業有關。自7月1日起,關島有條件鬆綁台灣、韓國與日本旅客的入境限制。

The tourism industry has taken one of the biggest hits because of COVID-19,

Tourism represents 60% of our economy and 1/3 of private jobs are related to tourism.



I will be conditionally relaxing restrictions of entry into Guam for South Korea, Taiwan, and Japan effective July 1