口罩銷售明日將解禁！台灣百貨龍頭備100萬片搶攻市場

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）疾管署宣佈，除了政府定額徵收的口罩量之外，6月1日起廠商可自由買賣口罩，許多民眾準備開始掃貨，許多口罩廠商表示，訂單已經排到明年，而解禁後的價格預期會比疫情之前更高，單片價格可能會超過10元。

《自由時報》報導，經濟部長沈榮津5月27日表示，除了政府固定徵收的800萬片口罩外，自6月1日起開放口罩自由買賣及寄往國外，民眾14天購買9片口罩的實名制機制則維持不變。

口罩大廠中衛表示，受到武漢疫情影響，全球口罩原物料價格飆漲達160%，初期會以內銷為主，但是原先的價格勢必要調整。過去在購物平台Pchome上，中衛的彩色口罩平均每片7元，預料未來將有可能超過10元。

彰化口罩大廠華新醫材表示，國軍6月1日退出生產線後，未來預計將增加50位員工，開闢6條生產線，日產量可達100萬片。

只是現有的國外訂單大幅累積，即使產量提高，預計也要到年底才能消化完畢。

華新醫材表示，由於國際熔噴布、不織布、耳帶等原物料相繼調漲，加上未來恢復上班後，政府的一例一休加班費的成本，每片售價估計將上調，但尚未確定單片價格。

《央廣》報導，政府開放口罩販售後，各零售通路開始搶卡位，四大超商中的全家便利商店表示，將與廠商協調，提供每盒50篇，總量2萬盒口罩，民眾後（2）日起可在全家3600家門市購買。

生活百貨寶雅則表示，目前已經準備了台灣製造百萬片醫療級口罩，最快將於6月4日起開賣，而每片的定價最多不會超過7元。

此外，寶雅還貼心推出小數量的袋裝包，及大容量盒裝2種，包括成人及兒童尺寸皆有，不限制採購數量，已經有民眾摩拳擦掌準備搶口罩了。