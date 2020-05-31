531世界無菸日　國健署：台灣青少年吸菸率十年來首度攀升　電子煙是元兇

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據國健署調查結果，青少年吸菸率10年來首度上升，推估有8.1萬名吸紙菸，有5.7萬名青少年吸電子煙。國健署王英偉署長表示，使用電子煙是吸菸、毒品的入門磚，且國外研究顯示，青少年吸電子煙會提升氣喘盛行和缺課率，吸電子煙也比紙菸更容易引起中風。

根據國民健康署108年青少年吸菸行為調查結果，青少年紙菸吸菸率10年來首度上升外，進一步調查發現，每10名青少年吸菸者中，約有4人吸食加味菸，女性吸食加味菸的比率高於男性。

高中職生電子煙吸食率5.6%(較107年增幅6成)，當中男生更達8.6%(較107年增幅8成)。

而青少年第一次吸菸原因逾半數是因為「好奇」，其次是看到別人抽而跟著抽，第三名為爸媽有吸菸或為紓解壓力。

國民健康署王英偉署長表示，吸食電子煙是吸菸、毒品的入門磚，菸商以酷炫吸引青少年接觸或讓其誤以為較無危害而持續使用，導致成癮；且世界衛生組織已發表聲明，認為所有形式的菸品，包含新興菸品在內，均會對人體產生危害。

此外，刊登於美國科學人雜誌之一項研究也指出，吸食電子煙與傳統菸品都會加重新冠肺炎患者肺傷害。

每年的5月31日為世界無菸日，世界衛生組織（WHO）將今年主題訂為「保護年輕族群免於菸商操控，並預防他們使用菸品與尼古丁商品」，國健署及董氏基金會聯手響應世界無菸日行動，基於保護兒少健康權之立場，積極推動「菸害防制法」修法，防止下一代使用任何菸品，呼籲各界一起為青少年築起拒菸的防護網，避免青少年被菸(煙)操控未來，守護青少年健康成長！