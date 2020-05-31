東京緊急事態解除後首個週末 景點人潮多

日本政府因應武漢肺炎疫情於4月7日宣布緊急事態宣言，5月25日全面解除。今天是解禁後第一個週末，東京鐵塔、淺草等景點湧進人潮，但有店家說若要恢復榮景可能還需等一年。

日本政府為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎疫情擴大，於4月7日對東京、大阪等7地發布第一波緊急事態宣言，4月16日發布第2波，就此緊急事態宣言對象為全境47都道府縣，原訂實施日至5月6日為止，但眼見疫情未趨緩，延長至5月31日。日本政府5月25日最後一波把東京都等首都1都3縣及北海道解禁後，全面解除緊急事態宣言。

今天是緊急事態宣言解除後第一個週末，各地觀光景點可看到許多遊客，但為了防止第2波疫情來襲，許多人戴口罩，入店內先用消毒液「洗手」、遵循店家所設置的「社交距離」規定排隊，避免「3密」（密閉空間、人群密集、人員密切接觸）情況。這些防疫措施成了「新日常」。

東京鐵塔3天前重啟營業，今天上午還不到9時就可看到約有50名遊客排隊等著要買門票。中午過後，可看到工作人員戴著防疫面罩舉著牌子寫「還要排30分鐘、40分鐘」的牌子。東京鐵塔吉祥物諾朋有時會現身，戴著防疫面罩的諾朋模樣可愛，還教導小朋友為了防疫不要手拉手，用手肘輕微碰觸一下即可。

東京鐵塔營運公司為了方便民眾運動，離地面約150公尺高的鐵塔觀景台約600階的戶外階梯開放給民眾利用，許多遊客選擇爬階梯上到觀景台。高中3年級的學生岸根、石原等與友人一起來東京鐵塔爬階梯運動。他們說，學校要到6月才開學，政府呼籲民眾自肅（自制），少出門期間都待在家中，知道東京鐵塔開放爬階梯，特地前來。

淺草「雷門」前方可看到人力車開始營業，有時看到車伕努力拉車、還有車伕用布巾擦拭防疫面罩的霧氣。知名的商店街有賣小禮品、餅乾等土產的店約88家。在5月中旬時，有營業的店家僅5家，很多都拉下鐵門，門上貼著「暫時歇業」告示單，整條商店街很冷清。

賣輕便和服及用和服布所縫製口罩的鈴屋老闆鈴木女士說，目前重啟營業還不算是正常狀態，但還是想外出，來店裡做做生意，賣「和口罩」（日式口罩）等物品。遊客尚未完全回流，目前「和口罩」生意還好，但其他物品幾乎賣不出去。

鈴木說，很希望歐美客趕緊回流，但這有待外國疫情平息，也很期待台灣觀光客再到東京觀光。 鈴屋的一名女店員說，兒子正在台灣留學，知道台灣這次防疫做得很成功，所以她也很放心。

仙貝店的老闆娘說，時隔2個月，今天淺草商店街算是看到較多遊客身影，但在疫苗研發出來前，不可能恢復往日繁榮景象。她笑著說，和老公兩人撐著這家小店，賺點水電費沒問題。在觀光客尚未完全回流期間，她趁機整修店面，預計6月1日才正式重啟營業。

東京銀座今天也是暌違許久終於出現較多人潮。歇業近2個月的銀座三越百貨公司今天上午11時重啟營業，戴防疫面罩的店員很努力引導排隊的顧客。要進入店內的顧客先用消毒液洗手，並接受量體溫檢查，超過37.5度就無法進入店內。除員工戴口罩外，三越百貨也籲請顧客戴口罩才入內。

東京今天新添14起武漢肺炎確診病例，連續5天確診病例是2位數。

今天新增的14名確診者當中，有8人與先前確診者密切接觸過，其中包括疑似發生群聚感染的小金井市武藏野中央醫院的7名患者。14名確診者當中，有6人查不出感染源。

東京至今確診病例共5231起，確診者當中，今天通報2人死亡，累計共304人死亡。