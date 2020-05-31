北台灣誠品敦南531熄燈　18小時馬拉松講座　上萬書迷湧入最後巡禮

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）陪大家走過31個年頭的誠品敦南店將於今（31）熄燈，自0時起開跑的馬拉松講座，湧入大批民眾，徹夜參與活動，有民眾認為熄燈前，與朋友相聚在書店裡，是很難得的機會，也有民眾感傷敦南店熄後就像生活少了一塊拼圖，有種消失了的感覺。

近日因武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情緩減，誠品敦南店於31日凌晨0時起舉辦18小時不間斷馬拉松講座「誠品敦南最後邂逅，5.31 一起說再見！」，湧進了大量人潮，據誠品員工透漏，人潮比平常時期約多了將近2倍。

此次「18小時馬拉松講座」，由31日凌晨開始起跑，一路舉辦到31日18時，誠品敦南店邀請各界藝文人士到店內舉辦講座，如作家馬欣、鄧九雲，PChome網路家庭集團董事長詹宏志、麥田出版社副總編輯巫維珍、大辣出版社總編輯黃健和、八旗文化總編輯富察延賀等人開講。

除了書店主辦的講座外，在1樓大廳也有媒體「潮人物」自發舉辦的音樂會。任職媒體業的民眾林先生接受中央社記者採訪時說，會在今夜到誠品敦南店，就是希望能夠陪伴這間矗立台北市區31年的書店走向終點，喜愛唱歌的他，今天受「潮人物」邀請到音樂會開唱，「我們會一路唱到清晨，這是很難得的機會，大家能夠為此相聚在這裡，很開心。」

清晨的誠品書店中，除了聽講座的人群，還有許多民眾趁著週末到書店走走、翻閱書籍，從事服務業的楊小姐向中央社記者表示，她30日午夜才剛下班，看到新聞報導誠品敦南店即將熄燈，所以就與朋友結伴前來，對於接下來將接手24小時書店的誠品信義店，感覺地理位置較遠，因此對於誠品敦南店即將熄燈，真的感覺很捨不得。

民眾蕭小姐分享，過去要找書時就習慣會到誠品敦南店逛一下，「現在敦南誠品要關店了，就感覺生活中好像少了一塊拼圖，消失了的那種感覺」。

誠品敦南店於1989年在台北仁愛敦南圓環落腳，1995年因都更，搬遷到現址，不但是誠品的「起家厝」，而且以綜合型書店結合商場，1999年更開創全球首間24小時不打烊的書店經營模式，逐步成為台北及台灣重要地標，不只吸引台灣讀者，許多外國旅客也會將誠品敦南店列為必訪景點。