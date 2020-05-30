【快訊】晚間9時台灣發生規模4.8顯著有感地震　花蓮宜蘭震度最大

圖/中央氣象局
(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台灣今天(30日) 晚間9點剛過，發生規模4.8顯著有感地震，震央在花蓮縣政府北偏西方 13.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)，震源深度17.2公里，台北較高樓層也可感受到震度。氣象局提供的詳細資訊如下:
發震時間：109年05月30日21時02分30秒
震央位置：北緯24.1° 東經121.56°
震源深度：17.2公里
芮氏規模：4.8
相對位置：花蓮縣政府北偏西方 13.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：太魯閣、和平
3級：秀林、西寶、花蓮市、銅門
2級：鹽寮、西林、水璉
1級：磯崎、紅葉
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花
3級：南澳、南山、武塔、冬山
2級：牛鬥、蘇澳
1級：大同、內城、宜蘭市
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
1級：埔里、信義鄉、名間、南投市
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山
1級：烏石坑、霧峰、臺中市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市
1級：南庄、鯉魚潭、三義
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：阿里山、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：四湖、水林
1級：古坑、土庫、斗六市
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、桃園市、新屋、中壢
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、峨眉、關西、竹北市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：海端
● 新北市地區最大震度1級
1級：新北市
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市