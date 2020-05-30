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【快訊】晚間9時台灣發生規模4.8顯著有感地震　花蓮宜蘭震度最大

台北地區較高樓層, 也可感受到搖晃。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/30 21:15
圖/中央氣象局

圖/中央氣象局

圖/中央氣象局

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台灣今天(30日) 晚間9點剛過，發生規模4.8顯著有感地震，震央在花蓮縣政府北偏西方 13.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)，震源深度17.2公里，台北較高樓層也可感受到震度。氣象局提供的詳細資訊如下:
發震時間：109年05月30日21時02分30秒
震央位置：北緯24.1°　東經121.56°
震源深度：17.2公里
芮氏規模：4.8
相對位置：花蓮縣政府北偏西方 13.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
　4級：太魯閣、和平
　3級：秀林、西寶、花蓮市、銅門
　2級：鹽寮、西林、水璉
　1級：磯崎、紅葉
● 宜蘭縣地區最大震度4級
　4級：澳花
　3級：南澳、南山、武塔、冬山
　2級：牛鬥、蘇澳
　1級：大同、內城、宜蘭市
● 南投縣地區最大震度3級
　3級：合歡山
　1級：埔里、信義鄉、名間、南投市
● 臺中市地區最大震度3級
　3級：梨山
　1級：烏石坑、霧峰、臺中市
● 苗栗縣地區最大震度2級
　2級：苗栗市
　1級：南庄、鯉魚潭、三義
● 彰化縣地區最大震度2級
　2級：彰化市
　1級：員林、大城
● 嘉義縣地區最大震度2級
　2級：番路
　1級：阿里山、義竹
● 雲林縣地區最大震度2級
　2級：四湖、水林
　1級：古坑、土庫、斗六市
● 桃園市地區最大震度1級
　1級：三光、桃園市、新屋、中壢
● 新竹縣地區最大震度1級
　1級：五峰、峨眉、關西、竹北市
● 新竹市地區最大震度1級
　1級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度1級
　1級：海端
● 新北市地區最大震度1級
　1級：新北市
● 嘉義市地區最大震度1級
　1級：嘉義市
地震
花蓮
顯著有感
宜蘭

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