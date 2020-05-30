【快訊】晚間9時台灣發生規模4.8顯著有感地震　花蓮宜蘭震度最大

圖/中央氣象局

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台灣今天(30日) 晚間9點剛過，發生規模4.8顯著有感地震，震央在花蓮縣政府北偏西方 13.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)，震源深度17.2公里，台北較高樓層也可感受到震度。氣象局提供的詳細資訊如下:

發震時間：109年05月30日21時02分30秒

震央位置：北緯24.1° 東經121.56°

震源深度：17.2公里

芮氏規模：4.8

相對位置：花蓮縣政府北偏西方 13.8 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：太魯閣、和平

3級：秀林、西寶、花蓮市、銅門

2級：鹽寮、西林、水璉

1級：磯崎、紅葉

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：澳花

3級：南澳、南山、武塔、冬山

2級：牛鬥、蘇澳

1級：大同、內城、宜蘭市

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山

1級：埔里、信義鄉、名間、南投市

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山

1級：烏石坑、霧峰、臺中市

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：苗栗市

1級：南庄、鯉魚潭、三義

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林、大城

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路

1級：阿里山、義竹

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：四湖、水林

1級：古坑、土庫、斗六市

● 桃園市地區最大震度1級

1級：三光、桃園市、新屋、中壢

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：五峰、峨眉、關西、竹北市

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：海端

● 新北市地區最大震度1級

1級：新北市

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市