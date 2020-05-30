【武漢肺炎】說好的「安全距離」呢？！ 陳時中被「層層包圍」的台南人震懾

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部長陳時中今天(30日) 趁假日造訪台南，不出所料人氣爆棚，在奇美博物館內被媒體和遊客層層包圍，連看個畫都擠得不得了。他並為國寶級電影看板手繪大師顏振發，親手繪製看板畫「防疫大作戰」揭幕。

不過在第2站國華街商圈，陳時中等人原訂走訪淺草新天地周邊店家，雖然現場持續宣導呼籲民眾維持安全社交距離，但民眾太過熱情、數度失控，最後決定更改行程，提前離開。原本預計停留的店家不免感到有些失望。

陳時中的高人氣讓國華街商圈人潮爆量，難以訪視店家，隨後決定提前離開。中央社

首站造訪奇美博物館，不少民眾獲知後，皆前往現場等待「阿中部長」現身，樓上樓下都擠滿了人。中央社

中央社報導，陳時中領軍的「防疫五月天」團隊，下午4時左右抵達台南，首站是奇美博物館，館內外遊客早已得到消息，待陳時中等人出現在博物館大門前時，媒體和遊客立刻靠攏搶進，攝影機、相機及手機全數出籠，快門按個不停。

陳時中等人先經過門外額溫檢測後，隨即進入館內直上2樓，在台南市長黃偉哲的安排下，換上黑面琵鷺印花襯衫，斜背虱目魚包，再前往藝術廳觀看義大利畫家安德烈亞．薩巴提尼的畫作「聖母瑪利亞、耶穌嬰兒與聖塞巴斯汀和聖洛可」，這幅畫作和中世紀「黑死病」疫情肆虐有關。

不過，陳時中因受到人群和媒體的層層包圍，在館內移動速度緩慢，整個博館物也失去平時的寧靜，喧嘩聲不斷，連陳時中也感受到群眾的熱情說，「人的畫比上面的畫更美麗。」

國寶級電影看板手繪大師顏振發，花了3天半繪製完成高度210公分、寬度450公分的「防疫大作戰」手繪看板畫作已運到館內，人物主軸為「防疫五月天」，由陳時中等人共同揭幕；但因這幅畫作過於巨大，顏振發特地準備數位印刷版的小型看板，送給陳時中等人，陳時中說，畫作上的他，比實際本人的他年輕多了。

陳時中說，6月7日之後管制就會放鬆，但每個人都要把自己這條線顧好，台灣社區基本上是安全的，民眾仍要戴口罩及做好防疫新生活，若邊境開放出現1個或2個小破口，只要顧好自己，疫情就無法傳播，一點點小動作就能保護台灣的安全，把這當成自己責任的一部分，也讓經濟活動變得更好。

中央社引述陳時中接受媒體聯訪時表示，大賣場試吃慢慢開始，6月7日之後就沒有問題，手還是要洗乾淨。畢業典禮可以辦，但要戴口罩或維持社交距離，兩者取其一。

對於這次造訪台南，陳時中說，台南景點他都想去，但時間不夠，每樣東西都想吃，又怕肚子變太大。花襯衫只有就讀大學、和總統到南島及上次到屏東時穿過；台南送的伴手禮，他都想帶回家。

陳時中今、明兩天遊台南，首日有4個行程，第一站是奇美博物館，接著視察中西區商圈，晚上在安平區華平路府城食府用餐，餐後出遊台南運河看夜景。

陳時中（上圖左4）30日率同為「防疫五月天」的指揮中心團隊成員周志浩（左2）、陳宗彥（左3）、莊人祥（右3）、張上淳（右4）造訪台南奇美博物館，眾人換上休閒襯衫，在國寶級電影看板手繪大師顏振發（右2）親筆繪製的巨幅繪像前留影。左為台南市長黃偉哲。

晚間一行人前往台南安平府城食府用餐，市府並邀請醫護、警察與防疫人員一起享用，餐桌設置透明隔板，陳時中品嚐蝦捲時表示，口感非常好。中央社