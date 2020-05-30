國外資安網站傳超過2千萬筆台灣個資外洩　警調研判：是舊資料、非政府部門流出

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國外資安網站揭露，有暗網疑外洩台灣民眾個資，數量超過2000萬筆。調查局今天(30日) 掌握訊息，交由資安工作站調查；刑事局分析，疑為非政府部門的舊資料。

警調掌握，國外資安網站29日發布文章提到，有暗網外洩台灣民眾個資，內容超過2000萬筆，個資內容包含姓名、生日、住址等資訊，檔案量達3.5GB，資料從去年(2019) 開始外洩，且是少見的政府部門資訊洩漏事件。

調查局今天已掌握此一訊息，並交由資安工作站調查，初步將試圖取得這些所謂的外洩個資，再進一步分析資料格式，釐清是否與政府部門有關。

中央社報導，刑事局依據國外資安網站所披露的資料研判，疑為2004年間發生駭客入侵非政府機關竊取民眾個人資料案件，且比對網站內照片，被遮蔽個資應屬舊資料。



(紅色箭頭處標題, 顯示為台灣戶政資料,左下角則註明2019年) 圖/cybleinc.com

文章雖提及資料是去年流出，刑事局依過去辦案經驗分析，駭客會在暗網內販售資料，常以誇大或具噱頭文章吸引買主，且從網站揭露照片來看，民眾個資應屬舊資料，可能是非政府部門遭駭，後續會持續注意掌握相關情資。

此外內政部次長陳宗彥今天也表示，遭外洩個資年代久遠，並非由內政部流出，且戶政系統為封閉系統，並未對外連線，判斷疑似從私部門流出。

行政院發言人丁怡銘今天表示，資安單位初步檢視，發現內容是很舊的資料，不是戶政資料，也非政府機關流出，應是綜整各類資料來源而成。

丁怡銘表示，可以辨認的資料年份均非最新資料，目前資安與警政單位還在設法辨識真偽，也著手進一步了解資料來源從哪裡流出。

丁怡銘指出，資安單位初步檢視後發現內容是很舊的資料，不是戶政資料，也不是政府機關流出的資料，依據內容格式，應是綜整各類資料來源而成。

他表示，網路流存的版本有2種，一種是整合為一個檔案，另一種是依縣市分成多個檔案。資安單位將持續調查，有相關資訊會進一步說明。