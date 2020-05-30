【食材垃圾變黃金】高志明: 義美未來10年生技總投資額　預估超過百億元

看好台灣生醫生技產業，可望創造下一個經濟盛世，義美 總經理高志明，首度透露他的生技藍圖。中央社 看好台灣生醫生技產業，可望創造下一個經濟盛世，義美 總經理高志明，首度透露他的生技藍圖。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）義美食品深耕台灣86年，總經理高志明首度透露，將持續投資台灣，預計未來10年生技總投資額將超過新台幣百億元，龍潭生技園區只是個開端，計劃北中南都有園區。

響應政府回台投資，義美食品投資逾30億元在桃園龍潭興建「生機．生醫中心」，為疫情當下少數仍逆向投資的食品業者。義美預計新大樓2年完工後，將成為全亞洲前三大的「冷凍．真空乾燥系統」工廠，可望新增數百就業機會。

中央社今天(30日) 刊出高志明專訪，他表示，「越簡單、越安心」是義美一直以來的信念，無論是食品或正在發展的生機、生醫產品都一樣，希望在友善土地、支持台灣農業的理念下，透過義美之手，創造出台灣更多的農業新價值，讓台灣農產品能以不同形態走向國際，讓世界看到台灣農業科技的實力。

看好台灣生醫生技產業可望創造下一個經濟盛世，高志明首度透露他的生技藍圖。

他說，生技產業將是義美邁向百年企業的「新突破點」，龍潭生機生醫園區只是一個開端。由於自主技術也不適合到海外設廠，希望接下來在中部及南部都有生產據點，持續投資台灣。

高志明表示，龍潭舊廠區已經投資約10億元的設備，提升生機食品的能量，未來新園區預計興建地下1層地上10層、樓板總面積1萬坪的「生機．生醫產品」研究、開發、生產中心，總投資額將超過30億元，預計2年完工後正式營運 ，並期望在3年內建置30至50套大型「冷凍．真空乾燥系統」。

他解釋，冷凍真空乾燥技術最早使用於太空食品製造，將新鮮蔬果含果皮，經過低溫冷凍、真空乾燥、冰晶昇華過程，去除90%以上水分，保留蔬果本身風味、外觀、色澤、食物纖維、維生素、礦物質、營養等，且重量輕巧可長時間保存。

高志明指出，傳統蔬果乾製造都是採取加熱乾燥法，往往容易破壞生物活性，與原始產品風味也不一樣，例如龍眼烘乾後變成桂圓，顏色及風味已完全改變；冷凍加工技術則可以保留白色果肉原始樣貌及味道。

高志明說，生技產業將是義美邁向百年企業的「新突破點」，龍潭生機生醫園區只是一個開端。中央社

他強調，義美和目前生技生醫公司做的東西不同，過去幾年都在做苦差事，投入不少心力開發新技術，希望能做到全食材利用，將農產品本身的價值發揮到極致；目前自主研發的技術已成熟，第一階段規劃的總產能已足以供應全台的需求量。

義美除了希望未來台灣在生機保健產業原料可以自給自足外，也能進一步拓展海外市場。高志明預期龍潭廠很快就不夠用，未來會再多蓋一些廠，除了北部外，也預計往中南部設廠，未來10年總投資額將達百億元。

高志明說，義美發展生技產業，要追求的是「零浪費」（zero waste），讓一顆蛋或一粒芝麻從進工廠到出工廠，食材全利用，連蛋殼都不能丟，垃圾都能變黃金。

「同業已經在做的東西，基本上不會去做，沒有意義。」高志明很清楚必須走出一條屬於自己的路。他說，台灣很多保養品及保健品原料都是進口為主，有些也是從農產品廢棄物中萃取而來，過去很少有人投入這領域。

從傳統食品工業一路走來，高志明發現，進到義美的農產品，往往只取其中一小部分製成加工食品，絕大部分都當垃圾丟棄，或是拿去當有機肥，看在高志明眼裡，總覺得「很浪費」，食品加工業的龐大廢棄物，對環境也是一大負擔。

經過多年思索、研發，義美慢慢地找到新方向。鎖定「全蛋利用」、「全果粒利用」、「全株利用」三大方向，義美準備砸下百億元資金，幫忙處理這些農產品廢棄物，透過練功多年的自主技術要將「垃圾變黃金」。

高志明說，要從蛋殼、榨過油的芝麻粕、丟棄的蔬果皮花或葉子等萃取出珍貴的營養素，做為保養、保健食品的天然原料，將農產品利用到極致，發揮循環經濟最大價值。

畢生推動環保、以環保食安志工為職志的高志明認為，地球本來就是一個循環的生態，世世代代、生生不息，除了友善耕作農作物、支持台灣農業外，更重要的是最後「zero waste」，食材全利用、零浪費。

他舉例，台灣一天約消耗幾千萬個蛋殼，其實蛋殼及蛋殼膜都有再利用價值，蛋殼主要成分為碳酸鈣，可以開發為檸檬酸鈣；蛋殼膜含有膠原蛋白、軟骨素、玻尿酸及葡萄醣胺等成分，都是生技產品原料，這就是「全蛋利用」。

高志明進一步指出，芝麻在物理壓榨萃取芝麻油後剩下的芝麻粕，可透過超臨界萃取出珍貴的芝麻素，讓芝麻完美利用，一點都不浪費，這就是「全果粒利用」。

至於「全株利用」，高志明說，一般蘿蔔收成後，菜葉大多拿來當堆肥用，義美收購蘿蔔時，是連同蘿蔔葉整株一起買，將葉子拿來做葉黃素。

高志明認為，台灣還有許多農產品未能有效利用，無法讓農民提高收益；義美期許能利用自主發展技術，幫忙提升台灣農產品的附加價值，同時協助處理部分農產廢棄物，達到雙贏的永續經營。

義美總經理高志明用圖卡說明農業廢棄物循環利用方式。他說，要從蛋殼、榨過油的芝麻粕、丟棄的蔬果皮花或葉子等萃取出珍貴的營養素，做為保養、保健食品的天然原料，發揮循環經濟最大價值。中央社