【武漢肺炎】美國退出WHO　陳時中: 若成立新的公共衛生平台、台灣將爭取加入

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國總統川普在當地時間29日宣布將全面終止與世界衛生組織(WHO)的關係,並將經費轉到全球其他需要的公共衛生組織。不過他並未提到何時生效。

今天(30日) 在台灣中央流行疫情指揮中心記者會上,指揮官陳時中回應記者提問時表示,要觀察川普總統今天表態之後的進一步說明或者行動。

陳時中表示,台灣希望與美國仍有機會可在區域防疫工作上合作。未來如果美國真的退出WHO,全球可能需另外建立一個大家可互相信賴的公共衛生平台,未來有新興疾病時可以更迅速反應。他並說有機會的話,台灣當然會爭取加入新的公共衛生平台。

外交部今天(30日)說,將透過不同管道瞭解此行動後續影響及其他國際友人回應,以擬定對台灣最佳策略,目前暫不評論。

川普在美東時間29日於白宮玫瑰園記者會,再度指控中國隱匿2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情,還施壓WHO誤導全球(mislead the world),同時宣布退出WHO。部分聲明內容如下:

“Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs,” Trump said on Friday.