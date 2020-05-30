〈楊憲宏時評〉驚天雷：危機四伏的當下 也是充滿可能的機遇

川普總統果然出手重擊，當頭棒喝了世界衛生組織WHO，美國退出這個已被中共汙染的國際「不衛生中心」，這真是改變世界秩序的驚天雷。美國將主導一個新的世界衛生架構，也許名字叫做WHC(world health center)也說不定，一個沒有中共染指的專業組合，台灣可以大大發揮Taiwan Can Help的功能，成為全球公衛的重要夥伴。

事實上，美國早就在考慮退出這種被中共滲透的國際組織，川普一當選就退出的氣候變遷巴黎公約，核心原因就是這個組織已被中共收買。另一個被中共入侵嚴重的是聯合國人權理事會，美國已經退出。而當時主導退出的美國聯合國大使Nikki Haley，現在正主導Stop Communist China的全球運動，台灣應該邀請她來訪問。

中共現在最邪惡的是，企圖用收買的方法統戰全球的國際組織，許多國家的官員其實都已成了中共的馬前卒。他們個人都拿到了好處，這些被質疑的好處包括金錢，女人，與器官移植。許多國家的重要領導人，最近幾年言行偏向中共到一種不可思議的地步，都是美國觀測的重點。川普總統此次出手，最主要的是要看到底是那些國家還在當「幫兇」，他若重組世界衛生架構，就是一個重大測試，「兄弟，你站哪邊?」當然是這次最重要的宣告。

美國不但要對付中共這個「元兇」，更要抓出一直在撐中共的「幫兇」。去年美國國務院召開國際宗教自由部長級會議，有超過一百個國家的外交部長參與，在一場有關中共迫害宗教與少數民族暴行的研討會上，美國宗教自由無任所大使共和黨的Sam Brownback與眾議院主席民主黨的Nancy Pelosi及人權教父Frank Wolf，三人同台，共同譴責中共，而且還揚言要對付包括美國在內的一些高科技公司，因為他們在中共「數位法西斯」的發展上，提供了技術與元件給中共，讓中共可以運用高科技迫害人權。「告這些公司」(Sue the companies)是當天大會的結論。而如WHO這樣的國際組織則被重點監視，到底在人權上，他們做了什麼?

在Stop Communist China的大目標下，WHO的惡行當然是清除的當務之急。川普總統的攻擊發起令，是另起爐灶，以新的國際組織來取代。這樣的作為已經在國際反恐與宗教自由項目上，運作了幾年了。都是以國務院召開部長級會議的形勢來進行，台灣都是以國家Taiwan的名義應邀參加，可惜的是，台灣的外交部長不知何故，都沒有與會，都以駐美代表去應景。美國正在進一步籌組新的核心國際聯盟(International Alliance)，台灣也已經受邀。特色是，這些新的國際聯盟都沒有共產國家，當然更是排除中共。台灣應該在這些議題上，有更加主動積極的作為，才不辜負Taiwan is Helping這一句響亮的口號。

川普總統正在証明他是一個說到做到的世界級領導人，他與中共的對抗進入了新的階段。不但是退出WHO，也對香港下重手，還會動用人權問責法，沒收中共高官在美國的資產，驅逐官二代與富二代，他所開列的上千名中國間諜留學生，都可能是與中共關係緊密的一群人。現在的局勢是，中美之間的外交關係只殘留一層皮了。

這是本世紀最大的世界變局，台灣該怎麼面對，蔡英文總統與賴清德副總統應該召集「緊急國家安全會議」，必要時並擴大參與邀請跨黨派及民間各界意見領袖，召集「應變國是會議」。這是危機四伏的當下，也是充滿可能的機遇，台灣要選對邊，做對決定，並且強勢參與。