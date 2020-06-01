氣候變遷樹林變矮？森林碳儲存功能弱化英國科學家憂

（台灣英文新聞／李昱德綜合報導）樹木在減緩全球氣候變遷運作中具必要角色，然而，最新的研究卻顯示，隨著氣候變遷加劇，樹木的壽命正面臨大幅縮減的危機，同時樹林平均高度亦降低，意謂森林儲存碳能力下滑。

這份統合了超過150份研究的報告顯示，樹木的死亡率正在上升當中，不只是亞馬遜地區十分明顯，北美的樹木死亡率也翻了一倍，相比於1900年，濫伐林木的結果已經讓樹木的壽命少了將近三分之一，這不只會影響森林儲存碳的能力，還會對仰賴原始林生存的生態產生嚴重衝擊。

英國伯明罕大學(University of Birmingham)的科學家Tom Pugh說，過去的一世紀以來，由於人類活動、更加頻繁的野火、旱災與蟲災的影響，再加上全球溫暖化束縛了樹木的成長速度，各地都出現樹林高度變矮且樹齡年輕化的問題。

因為氣候變得更炎熱，樹木的高度開始受到限制，許多地區的樹林甚至因此消失，變成低矮的灌木或是疏林草原。

報告指出，1900年以來，人類已經讓全球森林範圍縮減了12%，超過140歲樹齡以上樹木的全球占比已經從89%跌落到66%，雖然大氣中增加的二氧化碳理論上可以幫助年輕的數目成長更快，但是這只會發生在營養與水豐富的地區，而大部分的樹林並沒有這樣的優異條件。

由於條件限制，大部分樹木在年輕時期並沒有辦法擔當大量消耗二氧化碳的責任，蘇黎世聯邦理工大學(ETH Zurich University)的Tom Crowther教授認為，唯有保護林木讓他們足以長期存在，才可以讓他們擔任穩定的碳儲存槽，對調節氣候做出貢獻。