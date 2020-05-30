非裔美國人之死延燒一周　美國檢方宣布起訴涉案員警

截至29日，明尼蘇達州仍有許多和平抗議民眾手持標語抗議警法對非裔美人執法過當，造成George Floyd的喪生。（美聯社圖片） 截至29日，明尼蘇達州仍有許多和平抗議民眾手持標語抗議警法對非裔美人執法過當，造成George Floyd的喪生。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）46歲的非裔美國人George Floyd周一在明尼蘇達被一名白人警員壓制在地後送醫不治，引發全美抗議，在三天的混亂之後，昨(29)日檢察官正式做成決定，起訴不當壓制Floyd的警員。

檢察官Mike Freeman指出，檢方取得一旁公民錄製的全部影片，也仔細看了警察的隨身錄影機，並採取了路人的證詞，證實這是一起非常駭人聽聞的事件，因此檢方已經決定以三級謀殺罪和過失殺人罪起訴該名白人警員。

他同時也說，雖然他個人期望其他三名涉案警員也被起訴，但是現階段不願意透露更多細節。

事發四天後就確認起訴這名警員，檢方的速度其實很快，只是在Floyd不治身亡到起訴中間的這三天，本來的和平示威已經擴展到全國，且部分發展成暴動，各地都傳出有打砸搶的消息，也有商家、警局被焚毀，因此州長除了緊急出動國民兵維持秩序外，事發地還宣布了為期兩天的宵禁。

由於示威的暴力化，當白宮外也出現聲援的支持者時，白宮緊急在周五晚間宣布封鎖戒備，以確保不會被波及，不過關閉時間並不長，很快的在當晚8:30秘勤局就已經重新開啟白宮的大門。

川普接受訪問時說，他已經與受害者家屬談過，並已經指示相關部門調查該起事件，不過他也譴責趁著示威打劫的暴徒，表示他們「玷汙」了緬懷Floyd的活動。