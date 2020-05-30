非裔美國人之死延燒一周　美國檢方宣布起訴涉案員警

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）46歲的非裔美國人George Floyd周一在明尼蘇達被一名白人警員壓制在地後送醫不治，引發全美抗議，在三天的混亂之後，昨(29)日檢察官正式做成決定，起訴不當壓制Floyd的警員。
檢察官Mike Freeman指出，檢方取得一旁公民錄製的全部影片，也仔細看了警察的隨身錄影機，並採取了路人的證詞，證實這是一起非常駭人聽聞的事件，因此檢方已經決定以三級謀殺罪和過失殺人罪起訴該名白人警員。
他同時也說，雖然他個人期望其他三名涉案警員也被起訴，但是現階段不願意透露更多細節。
事發四天後就確認起訴這名警員，檢方的速度其實很快，只是在Floyd不治身亡到起訴中間的這三天，本來的和平示威已經擴展到全國，且部分發展成暴動，各地都傳出有打砸搶的消息，也有商家、警局被焚毀，因此州長除了緊急出動國民兵維持秩序外，事發地還宣布了為期兩天的宵禁。
由於示威的暴力化，當白宮外也出現聲援的支持者時，白宮緊急在周五晚間宣布封鎖戒備，以確保不會被波及，不過關閉時間並不長，很快的在當晚8:30秘勤局就已經重新開啟白宮的大門。
川普接受訪問時說，他已經與受害者家屬談過，並已經指示相關部門調查該起事件，不過他也譴責趁著示威打劫的暴徒，表示他們「玷汙」了緬懷Floyd的活動。