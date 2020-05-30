獨家》川普智囊團策畫撕毀歐巴馬時期秘密備忘錄　愛奇藝、阿里巴巴等中資企業下架華爾街

針對中國強行通過「港版國安法」，美國政府制裁中國全面升級，美國應對中國當前危機委員會（Committee on the Present Danger: China）委員傅希秋接受《台灣英文新聞》採訪時表示，美國總統川普的智囊正在計畫撕毀歐巴馬時期，美國證券交易委員會（US SEC）與中國證券監督管理委員會簽署的秘密備忘錄，該份備忘錄讓中資企業能不需要做會計審核，就能在華爾街上市，若撕毀該備忘錄，包括愛奇藝、阿里巴巴等中資企業，將被直接趕出華爾街。

傅希秋受訪時表示，美國應對中國當前危機委員會在前一階段提議，剛被美國總統川普所採納，並正式執行。該項提議，正是撤回美國的聯邦軍人退休基金，過去在中國45億美金的投資。此次，當前危機委員會將再向總統川普提議，要把在歐巴馬時期，中美兩國證券機構私下簽署的秘密備忘錄，徹底撕毀。原因是，該份秘密備忘錄允許中國公司，無論是國營、黨營或私營，都可在華爾街上市，且不需要做會計審核。中共利用這個機會，廣泛在華爾街，投資高達3兆美金。

此外，根據一位權威人士在電話會議上通報內容顯示，歐巴馬時期的副總統、也是當前正角逐2020民主黨總統初選的拜登（Joe Biden）親自去促成該項秘密備忘錄，美國保守派更藉此譏諷拜登為「BB」，也就是「Beijing Biden」（北京拜登）。當前，美國總統川普身邊的智囊正在敦促川普採取措施，因為該備忘錄不僅不符合股市透明，甚至還讓投機商從中得利。

針對近日有消息傳出，習近平不惜把香港、澳門、珠海、深圳變成大直轄市，「一國兩制」完全被共產黨控制，等同香港已經「一國一制」，傅希秋警告，屆時美國將會把香港等同中國一部分，不再享有關稅等各種特殊優惠，未來若川普政府正式撕毀歐巴馬時期的秘密備忘錄，港資也將視同中資，將一併在華爾街下架，趕出美國，美國也將分階段來解決，逐步升級。

傅希秋警告中國政府，美國已經箭在弦上。若中共國安單位進駐香港並正式掛牌，在港施行秘密執法權，將可以恣意抓捕外國人，將引發外國在香港投資者擔憂與信心打擊。傅希秋表示，而目前的替代方案，從各方面條件而言，由於日本本身已經是一個金融中心，南韓則工資過於昂貴，因此以亞洲而言，台灣是一個最理想的轉移地。不過，傅希秋也表示，雖然首選是台灣，而台灣在法律上也已經準備好，但台灣人的英語環境沒有香港來得好，因此若香港外資撤離，台灣應該要準備好能隨時應對。