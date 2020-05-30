泰國臺僑胞聯合應變小組捐贈物資 協助泰緬邊境防疫

泰國受新冠病毒（COVID-19）疫情衝擊，許多地區的醫療及防疫物資處於短缺情況，位於泰緬邊境達府（Tak）美索地區（Mae Sot）的非政府組織Shoklo Malaria Research Unit（SMRU）及The Borderland Health Foundation（BHF）亦面臨物資安全庫存不足之困境，經向「泰國臺僑胞疫情聯合應變小組」傳達需求，該應變小組爲爭取時效，即採購並迅速將防疫物資郵寄至美索，包含：醫用手術口罩、防護衣、防護鞋套等，此外，更特別捐贈氧氣濃縮機於該醫療單位。除醫療防疫物資與器材外，另更加碼募集米糧、速食麵及食用油等民生用品捐贈予偏遠弱勢之移工家庭及育幼院，全力協助邊境居民渡過難關。聯合應變小組籌募之相關物資與糧食均於本（5）月22日全數運抵美索並順利轉贈相關單位。



SMRU係成立於泰緬邊境之醫療組織，運作迄已超過30年。SMRU為英國牛津大學與泰國瑪希敦醫學大學共同設立之熱帶醫學研究單位轄下駐地研究站之一，除從事醫學研究外，亦與泰國醫療單位合作，及提供泰緬邊境弱勢族群相關醫療服務。BHF則為SMRU進行在地合作之泰國基金會。



泰國境內疫情目前雖已漸降溫，然而泰緬邊境地區同時存在外籍族群移動問題，達府雖於3月底宣布關閉邊境，未及趕上返鄉潮回國之緬甸移工只能續留泰國境內，經濟狀況面臨挑戰；此外，泰國省級衛生單位的公立醫療體系宣布優先服務泰國人民，其次才是合法移工族群。失去經濟支柱並遭受醫療排擠效應的緬甸移工，加上語言與資訊落差，生活越益邊緣化。為防止移工成為防疫缺口，或是邊境重開後邊境緬甸移工大舉赴泰求診造成泰國醫療體系之壓力，SMRU與BHF已與泰國公立醫療體系密切合作，共同改善美索邊境移工之醫療及生活狀況。前揭組織實驗室的規格係經泰國衛生部認證，與美索公立醫院併列為達府境內唯二具備採檢COVID-19病毒及診治能力之醫療單位。



臺灣於全球疫情蔓延之際，積極向全球提供防疫協助，具體實踐「Taiwan is helping」及「Taiwan Can Help」。「泰國臺僑胞疫情聯合應變小組」在泰國遭逢疫情衝擊時，率先成爲臺泰防疫合作之表率，此次更於極短時間內，為泰緬邊境人道團體籌募必要物資，向當地組織及民眾慷慨送暖，積極為邊境防疫工作提供堅實後盾。

新聞來源：外交部駐泰國代表處

(新聞轉載自新住民全球新聞網)