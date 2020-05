蔡英文論文門》彭文正怒告誹謗台北開庭 法官勸總統府發言人勿一肩扛責

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)蔡英文總統的第二任期已展開,英國倫敦政經學院(LSE)博士學位疑問迄今仍留在不少國人心中,也因為29日一項彭文正控總統府毀謗案開庭而又激起一陣漣渏,對於張辯稱有關彭文正的新聞稿是自己寫的,沒有經過蔡英文同意,但法官勸張「事實怎樣就怎樣,不要自己扛責任」。

台大教授賀德芬指稱蔡總統並未取得博士學位後,有許多人士陸續提出各項質疑,但迄今這道「論文門」仍鎖住,關鍵人多不在人世或不便說明,留給國人許多疑問:蔡英文博士論文的指導教授Michael Elliott、1984年LSE的副校長Randolph Quirk兩人已離世,至於蔡英文博士論文的口試委員則不得而知,學校也拒揭露資訊,理由是會對那位人士造成「傷害或痛苦」Disclosing this information would cause that individual a degree of damage or distress)。

媒體報導,彭文正提自訴指出,張惇涵明知蔡英文有沒有在35年前取得英國倫敦大學博士學位,屬於蔡的私人事務,與發言人一職無涉,卻因蔡英文深陷論文案風暴,在2019 年9月12日開記者會時踰越權限,指責、傳述毀壞彭文正的名譽,犯加重誹謗罪。

彭文正29日在法庭上表示,他在台大新研所任教20年、擔任過所長,學經歷網站上都有,沒有封存,也是第一屆檢察官評鑑委員會發言人,張惇涵以新聞稿抹黑他「無新聞道德」,如同指控醫師沒醫德、開錯藥、打錯針,如同指控法官枉法裁判,對專業人士的傷害,莫此為甚。

張惇涵辯稱,蔡英文是國家元首,他則負責新聞聯絡、輿情分析,基於對事實的查核才本於法定職責對外說明論文案。張指當天輪值撰寫新聞稿, 於是發布事實,但寫新聞稿寫作與蔡英文總統無關,內容並不需要經過總統的同意。

法官卓育璇問張惇涵發稿前有無查證?張答,總統府曾說明蔡英文有申請博士證書,且府方發言人臉書也有揭示蔡英文在倫敦政經學院的學生紀錄表,蔡英文1984年畢業證書影本可輕易查詢,他是本於認知才發布新聞,不過,張的回答引起法官反問「難道僅憑影本就要相信你嗎?」、「提出正本很困難嗎?」

法官也勸張惇涵說,「事實怎樣就怎樣,不要自己扛責任」。

庭畢前,彭文正的律師團聲請函調蔡英文向倫敦政經學院申請補發證書、1983年口試委員會等相關歷史紀錄,並向教育部函調蔡英文1984年3月申請擔任副教授提出、現列「密等」的論文;張淳涵的律師團方面則表示,兩周內以書狀說明意見。本案候核辦。