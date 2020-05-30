富爸爸再見！助中國隱匿疫情　美國川普正式斷世衛金援

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）經過數周以來的抱怨及警告後，失去耐性的美國總統川普29日宣布，世界衛生組織（WHO)在對抗新型冠狀病毒（或武漢肺炎，COVID-19) 疫情工作上令人失望，即日起不再金援世界衛生組織。

川普直指，中國隱匿疫情，更施壓世衛釋放誤導訊息，令各國未能有效即時因應極具高傳染性的傳染病，像是未能即時採取旅遊禁令，防堵中國旅客傳遞病毒至世界各地，短短五個月，已造成美國數十萬人染疫喪命。

身為世衛最大金援國，川普認為美國有權得到更多的服務，但顯然現任秘書長譚德塞只偏坦、聽命於中國習近平，令川普相當不滿。在29日的記者會上，川普表示，美國早已詳列要世衛改革的項目，但世衛就是做不到，因此「我們即日起要切斷與世衛的關係」。

美聯社報導，現在世衛最大贊助國要抽手，預料將嚴重影響到世衛組織運作。至於中國的贊助世衛金額，是美國的十分之一不到。不過也有人認為美國不該在這節骨眼抽手，恐不利武漢肺炎疫苗與藥物發展與防疫工作。美民主黨參議員Chris Murphy則說，美國現在退出，等於是把世衛拱手讓給中國，讓中國取得全球公衛發言權及主導權。

川普29日指出，一旦不再金援世衛，這筆預算將挪用在其它公共衛生支出，讓更多美國人直接受益。

世衛則不對美國退出表示意見。

北京強推香港版國安法 川普反制

同時，川普也對北京強推港版國安法一事宣布幾項措施，與中國間的對抗愈加熾熱。

川普直言，看到一國兩制規則被破壞令他「不開心」，中國失信於全世界，美國也會採取因應作法抵制。既然已成為一國一制，美國不再視香港為獨立於中國之外的地區，將撤銷對香港的特殊貿易待遇，避免成為對中國貿易制裁下的漏洞，同時也警告美國公民赴港旅遊時要保持高度警戒，以免莫名遭中國官員逮捕。

港版國安法通過後，目前對在港營運美國企業的衝擊為何仍未知。

另外，為保障美國國家安全，川普也宣布不再讓疑似為中國共產黨政府服務的職業學生入境，從而竊取貿易機密與學術智財成果來成就中國軍事與工業發展。