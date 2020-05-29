台灣空總圍牆拆了！嘻哈歌手大支、光雕藝術家陳怡潔聯手出擊　神秘的戰情大樓成「限時動態公園」

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）空總臺灣當代文化實驗場（以下簡稱C-LAB）的圍牆拆除，於5月正式開放為無牆的文化美學公園，首檔表演邀請台灣光雕藝術家陳怡潔、嘻哈歌手大支、金曲獎作曲人許郁瑛等聯手出擊，為期兩天的「限時動態公園」展演將於明（30）日登場。

C-LAB為迎接新型態的場域精神，並啟動後疫情階段的藝文振興和公共近用，將陸續推出系列計畫打開空總，將於本週末登場的「限時動態公園」以實驗風格強烈的光雕展演點亮古蹟建築，藝術家陳怡潔偕同前金曲獎最佳作曲人許郁瑛跨界合作，陳怡潔曾為「台北世大運開幕式」影像視覺統籌製作，及操刀總統府古蹟建築光雕展演等，在藝術圈十分活躍。

此次，透過音樂影像拼貼風格，以光雕重新演繹空總舊戰情大樓過往的情報中心功能，並轉換為貼近當代科技網路限時動態的情報模式，以影音敘事述說人類與疫情間的對抗、人類與環境的反思，呼應過去空總作為日治時期工業研究所的歷史，並點出面向未來的創新實驗精神，以開啟當代視覺與空間的多元想像。

陳怡潔表示，她試圖保留建築原樣貌創造虛實對話，雖然戰情大樓長得有點方，也有點嚴肅，但她會透過光跟綠意讓它跟週邊場域產生連結及互動。也為了調研這次專案，讓家住附近的她首次深入了解「鄰居」，也希望民眾可以了解空總這塊場域自日治時起承載的歷史重量。

陳怡潔說明，此次演出除了戰情也講疫情，許郁瑛跟大支都是她熟悉跟欣賞的音樂家，都十分關心地球也都吃素，大支對於疫情也有即時的創作，合作初期疫情還沒有很嚴重，然而隨著之後疫情升溫後，他們希望表演能呈現較輕鬆的氛圍，也因此大支選擇《台南》這首歌，提醒大家疫情過後可以去那裡玩。

「限時動態公園」呈現藝術家對空總從現代到過去直至未來的想像，光雕展演透過編碼、舊照片等元素呈現，並結合饒舌、爵士樂、阿卡貝拉等音樂，首日的表演由DJ Howmany與嘻哈界的「校長」Dwagie大支擔綱演出，將演唱《台灣隊長》、《台南》等曲目；第二天的表演團隊為新生代樂團「尋人啟事The Wanted」，該樂團曾獲得多項國際阿卡貝拉大賽冠軍，現場演唱擁有飽滿的能量及爆發力。

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C-LAB藝術圍牆計畫：「限時動態公園」光雕展演

地點：空總臺灣當代文化實驗場 戰情大樓前廣場

2020年5月30日（六）

18:30-19:30 DJ Howmany

19:30-20:00 開幕表演 Dwagie大支

20:00、20:30、21:00、21:30 定時光雕展演（每場次約10分鐘）

2020年5月31日（日）

18:30-19:30 尋人啟事 The Wanted

19:30、20:00、20:30、21:00 定時光雕展演（每場次約10分鐘）