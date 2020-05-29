中共反分裂法15周年嗆台獨為「絕路」 國防部：最壞打算、最好準備

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國今（29）日舉行「反國家分裂法」15周年座談會，中共政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書重申，台獨是「絕路一條」。對於中共日增的文攻武嚇，國防部長嚴德發強調，目前台海並無異狀，國軍已做最好準備。

栗戰書除了提及一中原則、九二共識是實現「和平統一」最佳方式，更痛斥「台獨分裂活動」有違民族根本利益，以身試法者必遭嚴懲。根據栗戰書，台獨勢力藉香港事件「歪曲汙衊」一國兩制，煽動兩岸對立。

栗戰書痛斥台獨支持者透過「台獨史觀」，企圖影響年輕一代的國族認同，並與外國勢力勾結，而此等作為皆是徒勞。至於「反分裂法」不排除以非和平方式實現統一，栗戰書強調，這並非針對台灣同胞，而是針對外部勢力干涉與台獨分裂活動，情勢所逼不得不採取的「最後選擇」。

中國人大28日通過港版國安法立法授權後，經濟學人也刊文指出，中國正對香港展開恐懼統治，此一立法也透露了，習近平已厭倦了「中國會容許自由」之偽裝，開始公然挑釁、威脅台灣，似欲試探武力犯台之可能性。

針對栗戰書的談話，國防部長嚴德發赴立院備詢時回應，中共從未放棄武力犯台，台海情勢有日趨嚴峻之勢，年初至今已進行8次具威懾力的軍事演練與針對性活動，目的昭然。嚴德發指出，國軍持續偵蒐相關活動，目前並未發現異狀，但也會做好最壞打算、最好準備。