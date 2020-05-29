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新北協拍國際時尚短片《Inhuman Love》入圍美國布魯克林電影節

By  台灣英文新聞
2020/05/29 17:41
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

國際知名時尚設計師陳科維(Alex King Chen)，和美國知名雙胞胎導演、攝影師Adam Hayes、Nick Hayes合作拍攝的藝術短片《Inhuman Love》，在新北市協拍中心的協助下，赴鶯歌陶瓷博物館、新北市府大樓停機坪取景拍攝。影片入圍本屆美國布魯克林電影節（Brooklyn Film Festival），將於5月29日至6月7日開放全球觀眾參與票選，只要上官方網站註冊，就能夠在期間內免費觀看140部、來自30個國家的優秀短片並參與觀眾票選活動。
臺灣之光陳科維，是美國知名服裝設計師，曾為范冰冰、蔡依林、蕭亞軒等眾多名人設計造型，作品深獲Vogue、Elle、GQ、Marie Claire、Tatler、Prestiege等時尚雜誌肯定。本次率領國際團隊，共同創作藝術短片《Inhuman Love》，以「愛」出發，搭上前衛科技的風格，探討地球環境議題。赴臺拍攝時，在新北市協拍中心的推薦下尋找合適場景，劇組在看到鶯歌陶瓷博物館的清水模建材與特殊的格柵設計，覺得影片能在這樣的建築形式中取景，營造前衛實驗的風格，直呼不可思議。而陶瓷博物館的戶外水池，在燈光的照射下，水波粼粼，更讓整個空間變得十分夢幻；樓高140.5米位於 33 層頂樓的市府停機坪，往下俯瞰，新板特區摩登的景色盡收眼底，也經過團隊的巧手，呈現出充滿未來感的迷幻氛圍。
陳科維表示：「時尚短片雖只有4分30秒，但這個計畫卻籌備了兩年，設計了44套服裝，並且動員了英國、美國、德國、宏都拉斯、香港、臺灣等6個國家、共67名工作人員一同完成。後製特效更花了1,200個小時，希望能透過這部短片傳達珍惜環境，拯救地球的正面意義。」
新北市文化局表示，這次國際協拍除了文化局本身的館舍外，也動員了市府秘書處等各機關協助。協拍中心更是全程協拍，幫助國際劇組解決在臺拍攝的疑難雜症，希望時尚短片《Inhuman Love》能在影展上取得好成績，讓全世界看見來自臺灣的創意與軟實力。
布魯克林國際電影節（Brooklyn Film Festival）票選將於5月29日至6月7日進行，欲觀賞影片及參加票選的民眾請上：https://www.brooklynfilmfestival.org/bff-audience-registration註冊。