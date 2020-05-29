新北協拍國際時尚短片《Inhuman Love》入圍美國布魯克林電影節

國際知名時尚設計師陳科維(Alex King Chen)，和美國知名雙胞胎導演、攝影師Adam Hayes、Nick Hayes合作拍攝的藝術短片《Inhuman Love》，在新北市協拍中心的協助下，赴鶯歌陶瓷博物館、 新北市府大樓停機坪取景拍攝。影片入圍本屆美國布魯克林電影節（ Brooklyn Film Festival）， 將於5月29日至6月7日開放全球觀眾參與票選， 只要上官方網站註冊，就能夠在期間內免費觀看140部、 來自30個國家的優秀短片並參與觀眾票選活動。

臺灣之光陳科維，是美國知名服裝設計師，曾為范冰冰、蔡依林、 蕭亞軒等眾多名人設計造型，作品深獲Vogue、Elle、 GQ、Marie Claire、Tatler、 Prestiege等時尚雜誌肯定。本次率領國際團隊， 共同創作藝術短片《Inhuman Love》，以「愛」出發，搭上前衛科技的風格， 探討地球環境議題。赴臺拍攝時， 在新北市協拍中心的推薦下尋找合適場景， 劇組在看到鶯歌陶瓷博物館的清水模建材與特殊的格柵設計， 覺得影片能在這樣的建築形式中取景，營造前衛實驗的風格， 直呼不可思議。而陶瓷博物館的戶外水池，在燈光的照射下， 水波粼粼，更讓整個空間變得十分夢幻；樓高140.5米位於 33 層頂樓的市府停機坪，往下俯瞰，新板特區摩登的景色盡收眼底， 也經過團隊的巧手，呈現出充滿未來感的迷幻氛圍。

陳科維表示：「時尚短片雖只有4分30秒， 但這個計畫卻籌備了兩年，設計了44套服裝，並且動員了英國、 美國、德國、宏都拉斯、香港、臺灣等6個國家、 共67名工作人員一同完成。後製特效更花了1,200個小時， 希望能透過這部短片傳達珍惜環境，拯救地球的正面意義。」