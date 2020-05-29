新北首創全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部

新北首創的steam跨域輔導團，共創共思共學的過程，合力製造出steam思丁機器人。(照片來源：新北市政府教育局)
新北首創的steam跨域輔導團，共創共思共學的過程，合力製造出steam思丁機器人。(照片來源：新北市政府教育局)
新北市教育局於108年成立全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部，率先成立STEAM跨域輔導團，培訓16校36位種子教師，後續將擔任各校STEAM課程推手。今(29)日於總部自強國小各種子教師以跨域共創方式，進行課程設計發表，蔣偉民副局長到場頒發STEAM種子教師證書，並宣布自109學年度起，STEAM跨域輔導團正式納入新北市國教輔導團，深耕STEAM課程發展，與國際接軌。
新北STEAM跨域輔導團由22位團員及1位指導教授組成，以新北STEAM大聯盟總部為基地，創發各式課例、推動「STEAM夢想推手」種子教師培訓，以及STEAM假日親子學院等，為新北STEAM教育的先鋒者。108學年度首度辦理STEAM初階18小時課程，包括STEAM教育介紹、運用10根義大利麵及棉花糖做巴黎鐡塔等，共有83人完成培訓；進階48小時課程，包含有趣的光影課程、機器人AI設計、無人機、液壓彈珠臺等課程，共有36人完成培訓。所有完成初進階培訓團隊，經過半年返校課程實作，於今日進行課程發表，完成回流培訓，正式取得STEAM種子教師證書。
蔣偉民副局長表示，STEAM教育講求跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作，正是108新課綱所提到素養導向教學、探究與實作跨領域的最佳範例。新北STEAM夢想推手種子教師研習，以學校團隊為培訓對象，正符合新課綱所強調的「自發、互動、共好」，也展現新北市推展教師專業社群10年的能量，擺脫教師單打獨鬥，而是透過團隊協力，共創更多符合學生需求的跨域實作課程。
今天參與STEAM課程分享的同榮國小董家寧老師說：「從STEAM種子教師培訓中，了解跨域課程的重要性，更能運用所學，從動腦動手中解決生活問題，樂趣無窮」。大豐國小賴昭宏老師，將進階培訓的積木課程，整合融入自然課力學，開發出有趣的活動，不但引發孩子興趣，也讓操作評量更具體。輔導團指導教授國立臺灣師範大學林坤誼教授說：「期盼今日發表的16個STEAM跨域種子團隊能夠持續從學生的角度出發，共同合作開發出更多跨域整合的多元課程，培養學生的STEAM關鍵能力。」
教育局表示，新北推動STEAM跨域整合型人才培育，目標5年培育500位種子教師，促進學校全面發展跨域課程與教學，並積極扶植STEAM教師社群，鼓勵校內及跨區域組成策略聯盟，達到全市擴散的效果。詳細資訊，可至新北市STEAM總部網站(http://steam.ntpc.edu.tw/)詳閱。