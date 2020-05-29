新北首創全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部

新北首創的steam跨域輔導團，共創共思共學的過程，合力製造出steam思丁機器人。(照片來源：新北市政府教育局) 新北首創的steam跨域輔導團，共創共思共學的過程，合力製造出steam思丁機器人。(照片來源：新北市政府教育局)

新北市教育局於108年成立全國唯一矽谷級STEA M大聯盟總部，率先成立STEAM跨域輔導團，培訓16校36位 種子教師，後續將擔任各校STEAM課程推手。今(29)日於總 部自強國小各種子教師以跨域共創方式，進行課程設計發表， 蔣偉民副局長到場頒發STEAM種子教師證書，並宣布自109學 年度起，STEAM跨域輔導團正式納入新北市國教輔導團，深耕S TEAM課程發展，與國際接軌。

新北STEAM跨域輔導團由22位團員及1位指導教授組成， 以新北STEAM大聯盟總部為基地，創發各式課例、推動「STE AM夢想推手」種子教師培訓，以及STEAM假日親子學院等，為 新北STEAM教育的先鋒者。108學年度首度辦理STEAM初 階18小時課程，包括STEAM教育介紹、運用10根義大利麵及 棉花糖做巴黎鐡塔等，共有83人完成培訓；進階48小時課程， 包含有趣的光影課程、機器人AI設計、無人機、 液壓彈珠臺等課程，共有36人完成培訓。 所有完成初進階培訓團隊，經過半年返校課程實作， 於今日進行課程發表，完成回流培訓，正式取得STEAM種子教師 證書。

蔣偉民副局長表示，STEAM教育講求跨域學習、團隊合作、 創意發想和應用實作，正是108新課綱所提到素養導向教學、 探究與實作跨領域的最佳範例。新北STEAM夢想推手種子教師研 習，以學校團隊為培訓對象，正符合新課綱所強調的「自發、互動、 共好」，也展現新北市推展教師專業社群10年的能量， 擺脫教師單打獨鬥，而是透過團隊協力，共創更多符合學生需求的跨 域實作課程。

今天參與STEAM課程分享的同榮國小董家寧老師說：「從STE AM種子教師培訓中，了解跨域課程的重要性，更能運用所學，從動 腦動手中解決生活問題，樂趣無窮」。大豐國小賴昭宏老師， 將進階培訓的積木課程，整合融入自然課力學，開發出有趣的活動， 不但引發孩子興趣，也讓操作評量更具體。輔導團指導教授國立臺灣 師範大學林坤誼教授說：「 期盼今日發表的16個STEAM跨域種子團隊能夠持續從學生的角 度出發，共同合作開發出更多跨域整合的多元課程， 培養學生的STEAM關鍵能力。」

教育局表示，新北推動STEAM跨域整合型人才培育，目標5年培 育500位種子教師，促進學校全面發展跨域課程與教學， 並積極扶植STEAM教師社群，鼓勵校內及跨區域組成策略聯盟， 達到全市擴散的效果。詳細資訊，可至新北市STEAM總部網站( http://steam.ntpc.edu.tw/)詳閱。