不用1968 惜食果乾幫您送回家

為了解決食物浪費的問題，新北市政府農業局規劃「 惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的「 蔬果格外品」，從產地拯救原本可能會被浪費的蔬果。位在新北市土 城區的哈芒狗，老闆李建毅以網路平臺銷售百分百、 無添加的果乾及純天然的低糖果醬等產品，讓民眾不需使用1968 查詢熱點，出門人擠人，只要在家打開電腦或手機， 就可以輕鬆訂購。

李建毅表示， 店名緣由係因位在台南南化的家鄉正好為金煌芒果的產地， 剛好家裡也養了一隻哈士奇，於是便以哈芒狗(Hamango)作 為店名，並以哈士奇的臉作為品牌商標。 創業發想於家鄉栽種芒果時，偶遇外觀不好、 撞傷或大小顆的芒果格外品，只能自用或送人，有時遇到盛產， 還須煩惱銷售問題。另外傳統芒果蜜餞以高糖醃製水果， 雖可延長儲放時間，並解決盛產問題， 但常吃高糖食物恐會增加身體負擔， 於是開始反思是否能改以更健康的方式製作， 便嘗試將芒果以乾燥烘培， 並不添加糖或其他人工添加物的方式製作果乾， 沒想到成品不但具有傳統蜜餞的口感，且保留原水果的酸甜滋味， 嚐起來甜而不膩，越吃越順口。後來在不斷開發新產品下， 目前除了芒果果乾外，也成功開發出鳳梨、木瓜、芭樂、 檸檬等多種水果果乾，還有季節性限定的草莓、橘子、 火龍果醬等產品。

李建毅也提到，網路銷售的好處是成本較低， 加上網路無遠弗屆的連結，可接觸更廣的消費族群， 加上訂貨後可宅配的好處，讓民眾不需出門也能輕鬆購物。 但目前網購以文教、娛樂用品為主，購買食品較少， 因此店裡顧客群以熟客為主。 目前店內經營重點放在如何提升知名度、增加曝光率及通路， 除了網路銷售外，也在實體店家(如原粹蔬食作、品鮮果市集、 神農莊園等)鋪貨。去年加入新北市政府農業局的「惜食分享餐廳」 計畫後，農業局除了在耶誕惜食分享節提供現場攤位， 也在疫情期間協助推廣， 對於增加熟客及提升能見度上都有莫大助益。

農業局長李玟表示，農業局秉著「先創通路，再開農路」的方針， 除了協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」， 還利用市府B1區域辦理每周二、四的有機農民市集， 以及在每年耶誕惜食分享節提供農民及惜食餐廳現場擺攤等， 不但有助於提升農民與餐廳的曝光率，也有助於改善農民的生計。 有興趣的朋友歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」或「 惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注惜食新知。 對哈芒狗有興趣的朋友，店家也開放多種方式下單，除了可在「Ha mango哈芒狗」FB粉絲專頁(https://www. facebook.com/Hamango2016/)及官方網 站(https://www.hamango2016.com/ )下訂外，也可以掃描店家Line QR code訂購產品。