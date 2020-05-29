不用1968 惜食果乾幫您送回家

照片來源：新北市政府農業局提供
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為了解決食物浪費的問題，新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，從產地拯救原本可能會被浪費的蔬果。位在新北市土城區的哈芒狗，老闆李建毅以網路平臺銷售百分百、無添加的果乾及純天然的低糖果醬等產品，讓民眾不需使用1968查詢熱點，出門人擠人，只要在家打開電腦或手機，就可以輕鬆訂購。
李建毅表示，店名緣由係因位在台南南化的家鄉正好為金煌芒果的產地，剛好家裡也養了一隻哈士奇，於是便以哈芒狗(Hamango)作為店名，並以哈士奇的臉作為品牌商標。創業發想於家鄉栽種芒果時，偶遇外觀不好、撞傷或大小顆的芒果格外品，只能自用或送人，有時遇到盛產，還須煩惱銷售問題。另外傳統芒果蜜餞以高糖醃製水果，雖可延長儲放時間，並解決盛產問題，但常吃高糖食物恐會增加身體負擔，於是開始反思是否能改以更健康的方式製作，便嘗試將芒果以乾燥烘培，並不添加糖或其他人工添加物的方式製作果乾，沒想到成品不但具有傳統蜜餞的口感，且保留原水果的酸甜滋味，嚐起來甜而不膩，越吃越順口。後來在不斷開發新產品下，目前除了芒果果乾外，也成功開發出鳳梨、木瓜、芭樂、檸檬等多種水果果乾，還有季節性限定的草莓、橘子、火龍果醬等產品。
李建毅也提到，網路銷售的好處是成本較低，加上網路無遠弗屆的連結，可接觸更廣的消費族群，加上訂貨後可宅配的好處，讓民眾不需出門也能輕鬆購物。但目前網購以文教、娛樂用品為主，購買食品較少，因此店裡顧客群以熟客為主。目前店內經營重點放在如何提升知名度、增加曝光率及通路，除了網路銷售外，也在實體店家(如原粹蔬食作、品鮮果市集、神農莊園等)鋪貨。去年加入新北市政府農業局的「惜食分享餐廳」計畫後，農業局除了在耶誕惜食分享節提供現場攤位，也在疫情期間協助推廣，對於增加熟客及提升能見度上都有莫大助益。
農業局長李玟表示，農業局秉著「先創通路，再開農路」的方針，除了協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，還利用市府B1區域辦理每周二、四的有機農民市集，以及在每年耶誕惜食分享節提供農民及惜食餐廳現場擺攤等，不但有助於提升農民與餐廳的曝光率，也有助於改善農民的生計。有興趣的朋友歡迎追蹤「新北市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁，關注惜食新知。對哈芒狗有興趣的朋友，店家也開放多種方式下單，除了可在「Hamango哈芒狗」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/Hamango2016/)及官方網站(https://www.hamango2016.com/)下訂外，也可以掃描店家Line QR code訂購產品。