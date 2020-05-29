比學生還認真 連母親節都不肯休息 新北市20位婆媽考取室內配線丙照

「我終於考取室內配線證照了！」一群中高齡的婦女， 拿著結訓證書和剛出爐的證照，興奮的分享喜悅。 這是新北市政府社會局專為女性開辦的丙級室內配線職訓班， 當國人3、4月間正忙著排隊領口罩，這群婆婆媽媽卻爬上小山坡， 在光啟高中的國家考場專業教室，拿起螺絲起子、老虎鉗和噴燈， 思考著該如何整理好雜亂的電線和烘烤PVC做彎管或擴管， 以完成各項電路和控制器的裝置。社會局長張錦麗說：「 女生都很棒，只是欠栽培！」 新北市社會局為了翻轉性別刻板印象，3年前在婦女中心推出「 修水電，Women Can」，3年來共有810位婦女完成參訓， 今年更與勞工局職訓中心合作， 在光啟高中開辦丙級室內配線職訓班，每位參訓的婦女學員， 從3月到5月，利用六、日全天候， 必須完成128小時的專業訓練課程，原有30位報名參訓， 最後有25位堅持到底，參加28日的考試，其中20位學、 術科均pass，順利取得證照，考取率高達8成。 擔任老師的陳彥霖表示，這群媽媽們比學生還認真，每到中午時間， 他總得半恐嚇說：「再不休息，我要拉下總開關了！」 媽媽們才肯放下手邊工具。課程在5月3日就結束了， 但她們仍每周六、日到學校練習，即使5月10日是母親節， 仍有10多人到校，他只好去買個蛋糕，在工場裡幫大家過母親節！ 陳彥霖的付出是有代價的，這群媽媽在考取證照後，團團圍著他， 合照、送小禮物沒停過。另位周海新老師說， 媽媽們常常用Line問問題，有時到半夜還不肯罷休， 因為要熟記800道學科題目，還有10道術科操作， 不過看到有高達8成考取，令人非常欣慰。 今年45歲的吳孟芬分享心得說，當別人在擔心口罩時， 她卻只煩惱電路要如何穿線。67歲的王秀蓮頂著一頭白髮， 是所有學員中最高齡者，她說一天8小時站下來， 沒想到自己的肌耐力變強了。 母女檔陳金盞和女兒鄭毓璇，雙雙考取，非常開心， 希望將來在管理營運幼兒園時，能夠自己動手修水電。 兩名陸配新住民朱偉蘭和李彥霖也完訓，其中李彥霖學科未過， 仍可補考，朱偉蘭則順利取得證照，她說將來要真正投入職場， 以分擔家計。代為頒發證照的光啟高中校長陳成業開玩笑說， 這是兩岸第一張丙級室內配線證照！ 社會局長張錦麗28日晚間特地趕到光啟，為婦女朋友加油鼓勵， 她表示，女性有無限的潛能，若能突破自我，時刻學習精進， 不管在社會任何場域，都能發光發熱。