比學生還認真 連母親節都不肯休息 新北市20位婆媽考取室內配線丙照

照片由新北市政府社會局提供
照片由新北市政府社會局提供
「我終於考取室內配線證照了！」一群中高齡的婦女，拿著結訓證書和剛出爐的證照，興奮的分享喜悅。這是新北市政府社會局專為女性開辦的丙級室內配線職訓班，當國人3、4月間正忙著排隊領口罩，這群婆婆媽媽卻爬上小山坡，在光啟高中的國家考場專業教室，拿起螺絲起子、老虎鉗和噴燈，思考著該如何整理好雜亂的電線和烘烤PVC做彎管或擴管，以完成各項電路和控制器的裝置。社會局長張錦麗說：「女生都很棒，只是欠栽培！」
新北市社會局為了翻轉性別刻板印象，3年前在婦女中心推出「修水電，Women Can」，3年來共有810位婦女完成參訓，今年更與勞工局職訓中心合作，在光啟高中開辦丙級室內配線職訓班，每位參訓的婦女學員，從3月到5月，利用六、日全天候，必須完成128小時的專業訓練課程，原有30位報名參訓，最後有25位堅持到底，參加28日的考試，其中20位學、術科均pass，順利取得證照，考取率高達8成。
擔任老師的陳彥霖表示，這群媽媽們比學生還認真，每到中午時間，他總得半恐嚇說：「再不休息，我要拉下總開關了！」媽媽們才肯放下手邊工具。課程在5月3日就結束了，但她們仍每周六、日到學校練習，即使5月10日是母親節，仍有10多人到校，他只好去買個蛋糕，在工場裡幫大家過母親節！
陳彥霖的付出是有代價的，這群媽媽在考取證照後，團團圍著他，合照、送小禮物沒停過。另位周海新老師說，媽媽們常常用Line問問題，有時到半夜還不肯罷休，因為要熟記800道學科題目，還有10道術科操作，不過看到有高達8成考取，令人非常欣慰。
今年45歲的吳孟芬分享心得說，當別人在擔心口罩時，她卻只煩惱電路要如何穿線。67歲的王秀蓮頂著一頭白髮，是所有學員中最高齡者，她說一天8小時站下來，沒想到自己的肌耐力變強了。
母女檔陳金盞和女兒鄭毓璇，雙雙考取，非常開心，希望將來在管理營運幼兒園時，能夠自己動手修水電。兩名陸配新住民朱偉蘭和李彥霖也完訓，其中李彥霖學科未過，仍可補考，朱偉蘭則順利取得證照，她說將來要真正投入職場，以分擔家計。代為頒發證照的光啟高中校長陳成業開玩笑說，這是兩岸第一張丙級室內配線證照！
社會局長張錦麗28日晚間特地趕到光啟，為婦女朋友加油鼓勵，她表示，女性有無限的潛能，若能突破自我，時刻學習精進，不管在社會任何場域，都能發光發熱。