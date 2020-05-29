青少年吸菸人數有增加趨勢 國健署擬修法禁賣新興菸品、提高年齡至20歲

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）衛生福利部國民健康署今(29)日預告修正「菸害防制法」草案，並首次將加熱菸、電子菸列為「類菸品」，同時全面禁止製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告，以及將吸菸年齡門檻從18歲提高到20歲，酒吧、夜店也都將納入禁菸場所。

國健署28日發布「108年青少年吸菸行為調查結果」，台灣青少年電子煙使用率為4.2%，較2018年的2.7%、增加1.5%，增幅超過五成，推估超過5.7萬名青少年使用電子煙。該署發現，青少年紙菸吸菸率10年來首度上升。

據108年青少年吸菸行為調查結果，今年的紙菸吸菸率在國中學生為3.0%，較2018年增長0.2%，高中職學生為8.4%，比2018年增長0.4%，雖未達統計顯著差異，但為2009年菸害防制法新規定實施10年來首度上升，推估超過8.1萬名青少年使用紙菸。而有吸菸的學生，超過一半都是因為「好奇」而嘗試吸菸，國中生有58.0%、高中職生有53.4%。

菸害防制法距離上次修法已有13年，國健署長王英偉接受中央社訪問時表示，近年因電子菸、加熱菸等新興菸品層出不窮，又有不少研究顯示其均有害健康，索性將它們全部歸類為「類菸品」並全部禁止輸入、製造販售。另外，他也期盼這次草案出爐後能夠盡快完成修法，以保障民眾的健康。